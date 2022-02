Aalborg Kommunes ulovlige adfærd i forbindelse med udbygningsaftaler får nu konsekvenser for en række medarbejdere i kommunen.

Det oplyser rådmand for kommunens by- og landskabsforvaltning, Jan Nymark Thaysen (V).

»Vi har naturligvis gransket Hortens (advokatfirmaets, red.) anbefalinger, og der bliver nu taget personalejuridiske skridt over for et mindre antal ledere og medarbejdere i forvaltningen,« siger han.

Jan Nymark Thaysen ønsker ikke at kommentere yderligere på nuværende tidspunkt, da der er tale om personalesager.

De drastiske skridt kommer i kølvandet på den advokatundersøgelse, hvis resultater blev præsenteret i december.

Her lød konklusionen, at ingen af de 27 sager, der var gennemgået, var 'ikke-kritiske'.

Planloven siger, det skal være grundejeren, der tager initiativ til at lave en udbygningsaftale. Ifølge undersøgelsen er det kommunen, der i de 27 pågældende sager har taget initiativet, hvilket er ulovligt.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftaler er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

Sagen om Aalborg Kommunes ulovlige adfærd i forbindelse med udbygningsaftaler har desuden fået kommunen til indføre nye retningslinjer, så lignende sager ikke opstår i fremtiden.

Aalborg Kommune har torsdag præsenteret en række tiltag, som blandt andet skal sikre, at der bliver dokumenteret og journaliseret, at initiativet til udbygningsaftaler kommer fra bygherre og ikke fra kommunen.

»Med det nye administrationsgrundlag får vi – i lyset af advokatundersøgelsen, der omfattede 27 sager – nu lagt særligt vægt på kravet om frivillighed, herunder krav til dokumentation af, at aftalen er indgået på grundejerens initiativ,« siger Jan Nymark Thaysen.