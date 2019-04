Esbjerg Storcenter røg ind i en shitstorm, da de for få dage siden offentliggjorde et påskearrangement med kælekaniner og påskekyllinger.

Derfor besluttede man fra storcentrets side at droppe begivenheden. Det ærgrer manden, som skulle levere kaninerne og kyllingerne.

»Alt det her er lavet ud fra dyrevelfærd. Kyllingerne går rundt, så folk ikke kan nå dem, mens kaninerne kun er fremme i maksimalt fire timer.«

»Samtidig har kaninerne en slags hus, når de er ude, hvor de kan gå ind, hvis de ikke gider mere og skal have lidt ro,« siger René Wowk, direktør hos RW Booking & Event Bureau.

Esbjerg Storcenter havde i første omgang beskrevet arrangementet med kaniner og påskekyllinger på blandt andet Facebook.

Det blev dog mødt med kritik på det sociale medie.

Flere personer skrev og brokkede sig, da de ikke mente, arrangementet havde dyrenes bedste for øje.

Det resulterede i, at man fra storcentrets side valgte at droppe arrangementet. René Wowk er dog ikke enig i kritikken.

»Jeg tror, folk har skrevet på Facebook af et godt hjerte, men måske har de også skrevet uden rigtig at sætte sig ind i, hvordan det hele ville foregå.«

»Og hvis folk er vrede over vores arrangement, så skulle de også kritisere dyrskuer eksempelvis. Her kommer dyrene også ud et sted, de ikke er vant til,« siger han og slår fast, at han er glad for dyrskuer.

Torsdag støttede dyrlæge hos Dyreklinikken Viby-Sjælland Niels Filtenborg-Barnkob storcentrets beslutning om at droppe begivenheden.

»Mange dyr vil tage en tur til et storcenter som en stressituation. Transporten derhen er stressende, det er det også at komme til et sted, dyrene ikke kender.«

»Og hvis de så oven i købet skal klappes af en masse børn, så er det meget stressende for dyrene,« sagde han.

Det er René Wowk dog ikke enig i - i hvert fald ikke, når det gælder deres opsætning.

Han fortæller, at der ved RW Booking & Event Bureaus kanin- og kylling-arrangementer altid er to professionelle personer, som dyrene kender, til stede for at sikre, de ikke lider overlast.

René Wowk mener også, at netop et event som det, der nu er aflyst i Esbjerg Storcenter, er sundt for de børn, som ville dukke op til det.

»Vi går meget op i dyrevelfærd. Og en del personer kender ikke ret meget til dyr. Derfor er det også en mulighed for børn for at lære, hvordan man behandler og omgås dyr. Specielt fordi mange ikke kan finde ud af at behandle deres kæledyr ordentligt. Bare spørg dyreinternaterne,« siger René Wowk og uddyber:

»Hos os har de ordentlige forhold. Det har en kanin ikke nødvendigvis hjemme hos privatpersoner i et bur i en lejlighed på 3. sal.«

Normalt går de kaniner, som RW Booking & Event Bureau kan sende ud til begivenheder, rundt på en gård, hvor de har en del plads.

»Vores kaniner kommer måske ud i fire timer tre-fire gange på et år. Jeg kunne forstå kritikken, hvis de blev kørt til events hele tiden og børn kunne løbe rundt efter dem. Men sådan er det ikke,« forklarer han.

Esbjerg Storcenter har i stedet for kanin- og kyllingearrangementet fundet på andre events. Eksempelvis kan man male påskeæg.