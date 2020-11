»Jeg vil ikke ringe til lægevagten mere. Jeg boykotter dem.«

Sådan lyder det fra 44-årige Carina Backer, der sidder i sin seng og ryster på hovedet.

B.T. møder hende og ægtemanden, Martin Backer, i deres hus i Hyllinge lidt uden for Næstved.

Årsagen til den voldsomme beslutning er denne:

Carinas forgæves lægeopkald 25. marts: Carina Backer ligger i sengen efter flere dage med feber og dårlig mave. Hun er svært kontaktbar, så hendes ægtemand, Martin, ringer til vagtlægen. Men han afviser at se hende, da der kan være risiko for, at hun har coronavirus. 26. marts: Der ringes igen til vagtlægen, der ikke vil tilse Carina. 27. marts: Samme melding fra vagtlægen om, at Carina først skal coronatestes. 28. marts: Lægevagten afviser at se hende. 29. marts: Lægevagten vil ikke tilse Carina. 30. marts: Endnu en gang afviser lægevagt at se Carina. 31. marts: Carina ringer til egen læge, der får hende indlagt på Slagelse Sygehus. Hun har voldsom blærebetændelse, og så har hun stor risiko for indre blødninger, da prøver viser, at hun har 'fortyndet blod'. Hun behandles straks for dette. Kilde: Carina Backers dagbog, som B.T. har fået udleveret

25. marts lå Carina Backer i sengen og var ikke til at komme i kontakt med.

Hun havde i flere dage være syg, men nu kulminerede det hele.

»Jeg havde fået det bare dårligere og dårligere. Jeg kunne ikke drikke noget, og hver gang, jeg fik noget, kastede jeg op, da jeg havde så ondt i maven. Til sidst lå jeg helt bevidstløs i sengen,« fortæller Carina Backer.

Da ringede Martin til vagtlægen.

Her ses Carina og Martin Backer, da B.T. besøger dem i deres hus i Hyllinge tæt på Næstved på det sydlige Sjælland. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Her ses Carina og Martin Backer, da B.T. besøger dem i deres hus i Hyllinge tæt på Næstved på det sydlige Sjælland. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Jeg fik bare at vide, at Carina skulle testes for coronavirus. Ellers ville de ikke komme. Det var en blindgyde,« siger han og ryster på hovedet.

De næste seks dage ringede de igen og igen til lægevagten, men beskeden var den samme.

»De ville ikke se mig, fordi jeg først skulle være testet for coronavirus,« siger Carina Backer.

Efter seks dages forgæves opkald til vagtlægen ringede Carina Backer til egen læge 31. marts.

Jeg synes, det er noget svineri 44-årige Carina Backer til B.T.

Denne gang lykkedes det at få lov at blive indlagt på Slagelse Sygehus til behandling.

Og det var i sidste øjeblik.

Det viste sig nemlig, at Carina Backer ud over en voldsom blærebetændelse havde meget fortyndet blod i sine årer, og det skulle straks behandles.

»Sygehusets læge sagde, at han var chokeret efter at have set målene for mit blod. Han frygtede, at jeg havde fået indre blødninger i hjertet. De var overraskede over, at jeg var sluppet med at være mere eller mindre bevidstløs,« siger Carina Backer, der slet ikke var smittet med coronavirus.

Er det okay, at vagtlæger har undladt at se syge borgere for at undgå at sprede coronavirus?

Carina, hvordan har du det med, at det var så svært at komme til vagtlægen, når du var så syg?

»Jeg synes, det er noget svineri, og jeg synes ikke, at de kan være det bekendt,« siger Carina Backer, der før arbejdede som ufaglært.

Og Carina Backers sag er ikke enestående.

For nylig kunne B.T. fortælle, hvordan både vagtlæger og egen læge afviste at hjælpe Pia Elkjær Hansen og hendes meget syge mand, Poul Henning Hansen.

Pia Elkjær Hansen græder, når hun tænker på sin elskede mand, Poul Henning Hansen, der døde i marts. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Pia Elkjær Hansen græder, når hun tænker på sin elskede mand, Poul Henning Hansen, der døde i marts. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

Først da han var så syg, at han var bevidstløs, lykkedes det hustruen at få tilkaldt en ambulance.

Men da var det alt for sent.

Poul Henning Hansen havde uhelbredelig meningitis, og efter tre dages indlæggelse måtte lægerne slukke for respiratoren.

Faktisk viser det sig, at endnu flere borgere er blevet svigtet af læger.

Sådan har læger fejlet I en redegørelse har Styrelsen for Patientsikkerhed opgjort de 'utilsigtede hændelser' med relation til coronavirus fra 1. januar til 1. august i år. Samlet har der været 38 hændelser i kategorien 'dødelige' og 35 hændelser, der betegnes som 'alvorlige'. Her er en oversigt over årsager til hændelserne: Stort fokus på coronavirus. Patienter med eksempelvis blodforgiftning og akutte sygdomme i hjerte eller lunge er kommet sent i behandling.

Manglende lægebesøg hos borgere. Patienter med eller uden symptomer på coronavirus er ikke blevet set fysisk af læge. Konsekvenserne har været, at der er sket forværring af sygdom og forsinket start af behandling.

Test for coronavirus. Der har været bortkomne prøver, manglende test af patienter, og fortsat smittede er taget ud af isolation.

Mangelfuld information: På nogle sygehuse har smittede patienter været på forskellige afdelinger, uden at personalet har haft kendskab til deres smitte.

Konsekvenser for psykisk syge: Psykisk syge på bosteder har i nogle tilfælde fået det værre på grund af nedlukningen under coronakrisen. Kilde: Ny redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

I en redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om coronakrisens konsekvenser står der, at både borgere med og uden symptomer på coronavirus forgæves har bedt om tilsyn hos både egen læge og vagtlægen.

»Konsekvenserne af ikke at blive fysisk vurderet af en læge har betydet, at der er sket en forværring af sygdom/symptomer som følge af manglende sygdomserkendelse og dermed også manglende/forsinket start af relevant behandling,« står der i redegørelsen.

Carina Backer er rystet.

»Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at vi borgere, der fejler andre ting, ikke kan blive tilset af en læge, fordi der er skræk for coronavirus. Jeg føler mistillid til systemet for at sige det ligeud,« siger hun og stiller dette spørgsmål:

TIP OS: Har du ved akut sygdom oplevet, at lægen afviste af se dig på grund af frygt for coronavirus? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

»Hvorfor skal man ringe til lægevagten, hvis de ikke kan hjælpe dig?«

Carina Backers vagtlæger hører under Region Sjælland.

»Der er ingen, der ikke skal tilses af læge, hvis der er behov for det. Derfor er jeg også ked af at høre om den oplevelse, Carina har haft,« siger Heino Knudsen (S), der er formand for Region Sjælland.

Hvad siger du til, at Carina Backer direkte siger, at hun nu har mistillid til systemet?

B.T. har præsenteret vagtlægernes afvisning af Carina Backer for Heino Knudsen, der er formand for Region Sjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere B.T. har præsenteret vagtlægernes afvisning af Carina Backer for Heino Knudsen, der er formand for Region Sjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det allermest afgørende for mig er, at borgerne har tillid til systemet, så uanset om der er covid-19 eller ej, så skal man ses af læge, når der er behov for det. I dag er der vurderingsklinikker, borgere kan henvises til for at blive testet,« siger Heino Knudsen.

Carina Backer er alt andet end tilfreds med den melding.

»Puha, ja, undskyld mig. Det er jo det samme med, at man skal coronatestes og coronatestes, når man har en helt anden sygdom,« siger hun.

Så det gør ikke, at du nu ringer til lægevagten?

Carina Backer står her og kigger ud ad vinduet i sit hus, da B.T. besøger hende og ægtemanden i Hyllinge tæt på Næstved i det sydlige Sjælland. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Carina Backer står her og kigger ud ad vinduet i sit hus, da B.T. besøger hende og ægtemanden i Hyllinge tæt på Næstved i det sydlige Sjælland. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Nej, overhovedet ikke,« siger Carina Backer.

Heino Knudsen, har du hørt om lignende sager som Carina Backers i din region?

»Jeg har ikke kendskab til andre konkrete sager som den her. Men hvis der er nogen, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan tage det med i vores dialog med praktiserende læger,« svarer formanden og tilføjer:

»Ingen skal stå i den her situation.«