Det er kun et par uger siden, at Tesla-stifteren Elon Musk opkøbte det sociale medie Twitter for en svimlende sum på 44 milliarder.

Nu kan et internt notat afsløre, at den nye ejer lader forandringens vinde blæse på direktionsgangene hos Twitter.

Det skriver det amerikanske medie The New York Times.

Ifølge notatet, der er blevet delt med virksomhedens ansatte, drejer det sig om to af platformens højtstående ansatte, som skal forlade virksomheden.

Den ene er Bruce Falck, der var general manager og havde ansvaret for Twitters omsætning, og den anden er Kayvon Beykpour, der bare var general manager

Og særligt én var overrasket over at få sparket efter over 7 års ansættelse:

»Sandheden er, at det ikke var sådan, jeg forestillede mig at forlade Twitter, og det var ikke min beslutning,« skriver Kayvon Beykpour i et opslag på Twitter.

Twitters administrerende direktør forklarer, at Kayvon blev fyrret som led i en omstrukturering af Twitters ledelse.

I stedet vil Jay Sullivan overtage den varme stol som general manager og blive i notatet omtalt som »hvad Twitter har brug for nu og i fremtiden.«

Desuden fremgår det af notatet, at Twitter vil sætte rekrutteringen af nye medarbejder på pause og spare på unødvendige udgifter.

Det skyldes blandt andet, at virksomheden ikke har nået sine vækstmål ifølge den administrerende direktør.