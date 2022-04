Hvis dine træer og planter i haven er begyndt at tørste, så er det med god grund:

Marts måned slog nemlig alle rekorder på grund af et højtryk over Danmark, som bare blev ved med at give stabilt vejr.

Vi fik masser af sol. Faktisk så meget, at marts måned endte med at give 238,6 timers sol.

Det svarer til næsten otte timers sol dagligt. Dermed slog marts måned 2022 den hidtidige rekord på 200 solskinstimer for en marts måned.

Også en anden rekord blev slået som hænger sammen med det solrige vejr.

Aldrig har der – ifølge Dansk Meteorologisk Institut (DMI) – været så lidt regn i en marts måned siden man begyndte at måle i 1872.

I marts måned faldt der blot 4,4 millimeter regn. Normalt falder der 46,4 millimeter.

»Marts måned var rekordtør. Så det var en usædvanlig måned med høje temperaturer om dagen og lave temperaturer om natten, fordi det var klart,« siger vagthavende hos DMI Henning Gisselø.

Men nu er der et skifte i vejret på vej.

Det sker allerede fra søndag, fortæller Henning Gisselø.

»Vi får lavtryk med regn, lavere temperaturer om dagen og lidt højere dagtemperaturer,« fortæller Henning Gisselø.

Det betyder at høj sol afløses af gråvejr og regn og temperaturer omkring de fem grader. Dog med mulighed for, at solen titter frem en gang imellem.