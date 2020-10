DR har hjemsendt en vært efter en række af henvendelser mod vedkommende.

Det bekræfter DR over for B.T.

Om hjemsendelsen er sket på baggrund af henvendelser om sexisme eller krænkende adfærd, vil DR hverken be- eller afkræfte.

I et skriftligt svar skriver mediehuset følgende til redaktionen:

'DR kan ikke udtale sig i personalesager, men jeg kan oplyse, at vi i en konkret sag har modtaget en række henvendelser og på den baggrund, tidligt i forløbet, valgt at hjemsende en vært', skriver kulturdirektør Henrik Bo Nielsen.

'Det har vi valgt for at kunne foretage en grundig undersøgelse og vi har nu også besluttet at igangsætte en sag'.

DR vil ikke uddybe sagen nærmere og vil således ikke udtale sig om, hvilken vært der er tale om, eller hvorvidt det drejer sig om en medarbejder med en ledende funktion.

'Af lovgivningshensyn har vi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger under sagsforløbet. Generelt vil det være sådan med sager af den type, at der er indlagt 14 dages høringsfrist og først herefter vil der kunne konkluderes endeligt', lyder det afsluttende fra Henrik Bo Nielsen.

Ikke desto mindre sker hjemsendelsen efter en lang række sager om sexisme og krænkende adfærd i den danske mediebranchen, der begyndte med Sofie Lindes opråb ved Zulu Comedy Galla.

Senest stod DR-værten Maria Fantino frem og fortalte om en tidligere DR-chef, som havde haft krænkende adfærd over for hende.

»Han siger, at han vil have, at hans kæreste og jeg skal kneppe, og at han vil kigge på,« sagde Maria Fantino i P1-podcasten 'Genstart'.

Manden, der er tale om, var ikke Maria Fantinos chef på daværende tidspunkt, men én, som hun skulle præsentere en idé for. Senere forlod chefen DR og blev ansat i Gyldendal.

Efter Fantionos udtalelser blev den tidligere DR-chef opsagt af Gyldendal.

»Foranlediget af omtaler i pressen, som vi fik at vide, drejede sig om ham, var vi forpligtet på at se, om der var et mønster. Vi har ikke fundet noget, der tyder på sexchikane hos os, men vi har af andre grunde valgt at opsige samarbejdet,« lød det fra Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl.