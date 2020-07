»Det er da et skridt i den rigtige retning«.

Sådan lyder det fra direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, da han fredag bliver bekendt med, at rådmand Jette Skive (DF) i Aarhus Kommune nu har planer om at give 10 millioner kroner til akut ældrepleje samt et ‘trecifret millionbeløb’ til ældreplejen ved de kommende budgetforhandlinger.

Pengeregnen kommer i kølvandet på sagen om den demente, 90-årige Else, der blev filmet med skjulte optagelser af TV 2, og som efterfølgende har sat gang i en debat omkring ældreplejen generelt i Danmark

Optagelserne viste blandt andet Else hænge syv minutter i en sele, mens personalet forgæves forsøgte at få hende til at komme af med sin afføring.

Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Foto: EB.dk Vis mere Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Foto: EB.dk

»Et enkelt budgetår løser jo ikke problemerne på langt sigt, men det er godt, at Aarhus Kommune kigger dybt i kommunekassen. Det er derfor, jeg flere gange har sagt, at vi skal have et paradigmeskifte i forhold til plejehjem,« siger Nis Peter Nissen.

Han har et klart budskab til samtlige kommuner i Danmark:

»Jeg vil gerne sige til alle kommuner i Danmark: Se hvad der foregår i Aarhus Kommune og tag ved lære: Man skal huske at lytte til de pårørende. I det konkrete tilfælde startede familien jo ikke med at gå til medierne, men prøvede at komme i dialog med kommunen. Så hvis der var blevet lyttet, havde vi måske helt undgået skjulte optagelser,« siger direktøren.

Han mener, at svigt, som Else har været udsat for, kunne være sket i en hvilken som helst kommune i landet.

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. Foto: Jon Fiala Bjerre Vis mere Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. Foto: Jon Fiala Bjerre

»Vi hører konstant om svigt i ældreplejen, så jeg håber, at sagen om Else er et ‘wake up call’ for samtlige kommuner, og at de også prioriterer ældreplejen ved de kommende budgetforhandlinger,« siger Nis Peter Nissen.

Det glæder ham især, at kommunen vil bruge nogle af pengene til at ansætte såkaldte kvalitetssygeplejersker, som bl.a kan sikre bedre uddannelse af sosu-assistenterne og bedre håndtering af de ældres medicin.

Men også at der skal arbejdes med kulturen på plejehjemmene:

»Det har været forfærdeligt at høre, hvad Else og andre har været udsat for - så der skal arbejdes på, hvad det vil sige at arbejde med mennesker med demens,« fastslår han.