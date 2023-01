Lyt til artiklen

»There is a light that never goes out,« sang Morrissey på The Smiths-hittet fra 1986.

Men i Silkeborg Kommune gik lyset ud.

Det havde kommunen besluttet, men efter protester fra borgere er kommunen nu vendt på en tallerken:

Gadebelysningen ser ud til at være reddet. Det skriver TV 2 Østjylland.

På grund af frygt for, at kommunens budget ikke holdt, havde Silkeborg Kommune besluttet, at i alt 4.000 gadelamper skulle slukkes for at spare penge.

Men nu fortæller et af Nye Borgerliges medlemmer af byrådet Jan Beck-Nielsen, at Plan- og Vejudvalget i kommunen har fundet penge i en anden kasse, der forhåbentlig kan finansiere gadebelysningen.

Der er nemlig sat 3,1 millioner kroner mere af end normalt til at bekæmpe vintervejret. Og de penge kan bruges, lyder det.

»Jeg er da glad for, at det lykkedes os at finde en løsning. Jeg tror, det er det bedste,« siger Jan Beck-Nielsen til TV 2 Østjylland.

Mange borgere har den seneste tid luftet en bekymring over den manglende belysning, da det gjorde det sværere at se, for eksempel, cyklende børn.