Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har du nogensinde overvejet at skifte elselskab, men simpelten opgivet at finde ud af, hvad du sparer på at skifte?

Er svaret, ja, så er du langt fra alene.

Forsyningstilsynet vurderer, at der er behov for, at der en mere forståelig oversigt over priserne hos de forskellige elselskaber.

»Forsyningstilsynet har oplyst mig om, at de er bevidst om, at behovet for en mere ensartet og gennemsigtig prisopgørelsesmåde for særligt timeafregnede og variable produkter er steget i takt med udviklingen i elmarkedet,« oplyser klima- forsynings og energiminister Lars Aagaard i et ministersvar på Folketingets hjemmeside.

Det er især blevet aktuel, efter priserne på el igen er steget.

Ja, sidste mandag slog priserne på el en foreløbig prisrekord i 2023

»Derfor har Forsyningstilsynet igangsat arbejde med udvikling af en ny prisportal, som blandt andet skal give forbrugerne bedre og mere gennemsigtige oplysninger om priser,« skriver ministeren og tilføjer:

»Udviklingen af den nye prisportal sker i dialog med alle relevante interessenter, herunder også forbrugerrepræsentanter og portalen forventes færdig primo 2024.«

Så der går altså et år, før den nye portal er klar.