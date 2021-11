På mandagens pressemøde kom Mette Frederiksen med en meget kraftig opfordring til landets uvaccinerede borgere om at få det første stik.

Og hvad betyder det så for dem, der gerne vil bestille en tid? Lige nu skal du minimum 2-3 dage frem i kalenderen for at finde en ledig vaccinationstid, hvorimod det tidligere har været muligt at få en tid samme dag.

Anders Koudal Cinicola er chefkonsulent for sundhedsplanlægning hos Region Nordjylland, siger, at effekten af statsministerens opfording endnu ikke kan ses fuldt ud.

»Men vi forventer, at der i løbet af i dag (tirsdag, red.) vil komme væsentlig flere bookinger af tider,« siger han til B.T.

Han genkender i øvrigt billedet af, at mange borgere umiddelbart efter Mette Frederiksens pressemøde i går sad i kø inde på vacciner.dk – men de præcise tal ligger regionen ikke inde med.

Til gengæld kommer Anders Koudal Cinicola med en information, der tyder på, at en del uvaccinerede måske allerede havde gjort sig tanker om at få det første stik, inden landets statsminister i går gik på talerstolen.

»De seneste to uger har vi set mere aktivitet hos dem, der endnu ikke har fået deres første stik,« fortæller han.

Og derfor kan Region Nordjylland formentlig også se frem til øget travlhed den kommende tid.

»Vi følger løbende med og forsøger at justere. Der, hvor det er muligt, skalerer vi op,« forklarer specialkonsulenten.