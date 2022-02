For syvende gang på lidt under to år er der fundet brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark.

Denne gang er det blandt andet 1.700 skolebørns CPR-numre og over 5.000 filer med patienters navne og helbredsoplysninger, der har ligget tilgængelige for ansatte i et fælles netværksdrev.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Desuden har det været muligt for alle regionens medarbejdere at skaffe sig adgang til personoplysninger i Region Syddanmarks fælles dokumentopbevaringsplatform, som de ellers ikke burde have adgang til.

Fælles for skolebørnenes CPR-numre og de over 5.000 filer med patienters navne og helbredsoplysninger er, at der har været adgang til oplysningerne på sygehusniveau, men ikke for alle medarbejdere i regionen.

Regionen oplyser desuden, at det har været svært at søge oplysningerne frem. Der er dog ingen logning på pågældende netværksdrev.

»Derfor har det ikke været muligt at kontrollere, om nogen ansatte har tilgået personoplysninger uberettiget,« skriver regionen.

Der er altså med andre ord en risiko for, at uvedkommende medarbejdere i regionen har haft adgang til borgeres oplysninger. Og der har dermed også været risiko for, at oplysningerne har kunne benyttes til eksempelvis identitetstyveri.

Modtager man som borger derfor bekræftelser på køb, man ikke kender til, eller bliver man kontaktet af nogle, der ligger inde med oplysninger om en, skal man kontakte politiet og anmelde det.

Det er ikke mere end fem måneder siden, at Region Syddanmark sidst blev politianmeldt af Datatilsynet.

I september 2021 blev det nemlig opdaget, at regionen siden maj 2011 havde personfølsomme oplysninger om i alt 3.915 syddanskere liggende på hjemmesiden frit tilgængeligt.

Har man spørgsmål til bruddet på datasikkerheden i Region Syddanmark, så kan man kontakte Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk eller telefonnummer 24 75 62 90.