Lizette Risgaard og FH har indgået en aftale i forbindelse med, at hun er stoppet.

Men hvor mange penge den nu tidligere formand får med, vil de ikke ud med.

Det oplyser Morten Skov Christiansen, fungerende formand i FH.

»Lizette har valgt at trække sig som formand for FH. Når det sker, laves der en aftale inden for de rammer som FH’s kongres har vedtaget. De konkrete elementer i aftalen er underlagt fortrolighed,« lyder det i et skriftligt svar til B.T., der har forsøgt at få svar på, hvorvidt Lizette Risgaards eget ansvar i sagen har haft en betydning for fratrædelsespakken.

Det kommer i kølvandet på, at Lizette Risgaard søndag trak sig som formand i FH efter stor uro i fagbevægelsen i forbindelse med anklager om grænseoverskridende adfærd.

En gennemgang tidligere i dag fra B.T. af fagbevægelsens regler viser, at hun kan få op til seks måneders løn med pension og ferietillæg, hvilket ender på omkring 632.000 kroner.

Det fremgår af Fagbevægelsens Hovedorganisations egne rammer for løn og fratrædelse.

Lizette Risgaard har tidligere kritiseret et gyldent håndtryk på 12 måneders løn til pensionsselskabet ATPs tidligere direktør Christian Hyldahl, fordi han selv sagde op efter at være blevet sat i forbindelse med uetisk finansiel adfærd.

»Jeg vil arbejde for, at det her aldrig kommer til at ske igen,« sagde Lizette Risgaard, der var medlem af ATP's forretningsudvalg.

Hele sagen begyndte torsdag aften i sidste uge, hvor flere medier bragte artikler om unge mænd, der berettede om grænseoverskridende og upassende oplevelser med Lizette Risgaard.

Flere havde blandt andet oplevet at blive taget på numsen af Lizette Risgaard.

Søndag morgen skrev hun så på Facebook, at hun trak sig:

»Men nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp,« skrev hun blandt andet.