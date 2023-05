Det er noget af et bygningsværk.

Det består af hele syv delbygninger med et samlet areal på næsten 3500 kvadratmeter. Hovedbygningen indeholder 29 værelser, 28 toiletter og 26 badeværelser.

Men nu skal Badehotellet Lohals på tvangsauktion.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Langeland Kommune har ikke modtaget ejendomsskat efter ejerens pludselige død i 2022, og derfor kræver den nu badehotellet på tvangsauktion.

Afdøde Flemming Østergaard købte badehotellet på tvangsauktion i 2018.

Ifølge Fyns Amts Avis har kommunen 28.000 kroner til gode.

Ejendommen har en offentlig vurdering på 10,3 millioner kroner, men Østergaard købte i 2018 badehotellet for 1.394.000 kroner.

Hans plan var at renovere badehotellet.

Fyns Amts Avis skriver, at han nåede at åbne det for gæster, inden sin død.

Det er boet efter Østergaard, som står som ejer af ejendommen.

Badehotellet skal på tvangsauktion ved skifteretten i Svendborg den 31. maj.