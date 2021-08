Opdatering klokken 14.25: Nordsjællands Politi skriver nu, at der er tale om en 46-årig mand, der blev bragt til hospitalet med knivlæsioner. Hans tilstand er stabil.

Politiet har lige nu afspærret et større område Klyveren og Nørrevej i Snekkersten.

Det gør man efter en anmeldelse om et overfald.

Men som det ellers sker normalt, kom anmeldelsen ikke fra offeret.

I stedet fik politiet et opkald fra et hospital i nærheden.

»Vi fik et opkald fra et hospital om, at de havde fået en person ind og på baggrund af det, undersøger vi nu det her nærmere,« fortæller Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi.

Tidligere gik der rygter om, at Nordsjællands Politi ledte efter en bevæbnet mand, men det er siden afkræftet at politiet.

Nordsjællands Politi vil ikke kommentere yderligere.

Opdateres...