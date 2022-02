I takt med at coronarestriktionerne er blevet fjernet og samfundet er åbnet op, har danskerne igen fundet lysten frem til at rejse tværs over landet.

Sådan lyder meldingen i hvert fald fra busselskabet FlixBus, der kan mærke, at der igen er kommet gang i billetsalget.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

»Vi har set en markant stigning i antallet af solgte billetter, efter at restriktionerne er ophævet. Det ser vi som et tegn på, at samfundet nu er begyndt at vende tilbage til normale tilstande, og at vores kunder begynder at rejse igen,« udtaler Kasja Ekelund, der er kommunikationschef hos FlixBus.

Sammenlignet med sidste år har selskabet oplevet betydeligt flere bookinger, og derfor har Flixbus da også udvidet deres netværk til nu at omfatte 20 destinationer.

FlixBus håber og tror nemlig på, at den positive bookingsituation kun vil fortsætte i forbindelse med, at samfundet er på vej tilbage til normalen.

»Under pandemien var vi tvunget til at nedskalere netværket og antallet af destinationer. I den senere tid er vi blevet spurgt, om vi begynder at køre til destinationer, som blev sat på pause under pandemien. Svaret er ja,« lyder det ydermere fra Kajsa Ekelund.

»Vi planlægger at åbne op og udvide vores netværk, efterhånden som vi ser, at der er behov for det. Det kommer til at tage lidt tid, inden vi er tilbage på samme niveau som før pandemien, men hvis vi fortsat ser positive passagertal, vil vi kunne udvide netværket.«

En anden nyhed, som selskabet ligeledes kan løfte sløret for, takket være de mange bookinger, er også, at de har udvidet muligheden for cykelpladser. Selskabet har nemlig oplevet en massiv interesse for, at kunderne vil have cyklerne med på tur.