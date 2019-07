Rundt omkring i landet står børneværelser tomme, mens skilsmisseforældre utålmodigt tjekker deres e-Boks igen og igen. Desperate efter nyt om, hvornår de igen kan gøre sig håb om at se deres børn. Men svaret udebliver.

Flere forældre, som B.T. har været i kontakt med, har ventet et halvt år uden svar på, hvad der skal ske med deres sag, efter de nye skilsmisseregler trådte i kraft 1. april i år. Familieadvokater bekræfter ventetiden og fortæller, at det blandt andet skyldes lange ventetider i det nye Familieretshus.

Siden 1. april 2019 starter alle sager om skilsmisse i Familieretshuset, der har erstattet Statsforvaltningen.

Men overgangen fra det gamle system til det nye har betydet, at tidsforbruget per sag er steget, oplyser vicedirektør for familieretsområdet i Familieretshuset Jacob Buch.

Tip os! Har du oplevet lange sagsbehandlingstider i forbindelse med de nye regler på skilsmisseområdet, så hører journalist på B.T. Cordelia Weber gerne fra dig på cweb@bt.dk.

»Uvisheden er svær. Det er hårdt at vente så længe uden at få noget at vide om, hvad der sker,« fortæller Martin Corlin, der ikke har set sine to drenge siden 5. marts i år.

Han venter stadig på at få at vide, hvornår hans sag kan blive færdigbehandlet.

Familieretshuset oplyser selv, at det aktuelt har en sagsbehandlingstid på 13-14 uger i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, fra det modtager henvendelse, til man som forælder kan komme til det første møde.

Men i flere sager har ventetiden været dobbelt så lang, fordi forældrene først har ventet på at få deres sag behandlet hos Statsforvaltningen. Så er der kommet ekstra ventetid, efter sagen er overgået til Familieretshuset – og hvis sagen skal sendes videre til den nye familieret, er der yderligere ventetid.

Martin Corlin i børneværelset, der står klart i hans lejlighed i København. (Foto: Kasper Riising) Vis mere Martin Corlin i børneværelset, der står klart i hans lejlighed i København. (Foto: Kasper Riising)

Familieadvokat i Ret&Råd Advokater Henriette Lyhne sidder i bestyrelsen for Danske Familieadvokater, og hun ser flere sager, hvor forældrene venter i op til seks måneder uden at kunne se deres børn.

»I mere komplicerede sager kan det let tage flere måneder af få lavet en børnesagkyndig undersøgelse eller indhente udtalelser fra kommunen eller politi, og det skal lægges oven i den i forvejen lange ventetid, og så kan det hurtigt tage halve år,« siger Henriette Lyhne.

Ifølge de lovbestemte frister skal der maksimalt gå ti dage, fra Familieretshuset modtager en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, til forældrene får en mødeindkaldelse.

Men ti dage er altså blevet til minimum ti uger, og indtil videre har det nye skilsmissesystem, som skulle sikre en enklere sagsbehandling for børnenes skyld, haft den modsatte effekt.

»Vi er klar over, at ventetid kan øge en konflikt, og at det går særligt ud over børnene – som er dem, vi først og fremmest prioriterer,« udtaler vicedirektør for familieretsområdet Jacob Buch i et skriftligt svar til B.T.

»Derfor arbejder vi målrettet på hurtigst muligt at nedbringe den ventetid, som flere familier oplever. Blandt de vigtigste tiltag er, at vi sætter ind med ressourcer rent personalemæssigt – både ved at tilføre ekstra kræfter i en periode og ved at opnormere antallet af medarbejdere på sigt,« skriver han.

Familieretshuset regner med at kunne overholde tidsfristen på ti dage til efteråret.