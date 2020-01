Hun forgyldte to veninder med lukrative millionkontrakter uden om de lovpligtige udbud og blev politianmeldt.

Alligevel fik tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen en stor fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner med sig, da hun blev fyret i Rigspolitiet.

Men nu vil Rigspolitiet - der meldte Bettina Jensen til Københavns Politi - kræve pengene tilbage.

Det sker, efter at det fredag kom frem, at efterforskningen af den tidligere afdelingschef genoptages. Københavns Politi meddelte ellers i november 2019, at der ikke var grundlag for en tiltale for bestikkelse i sagen.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen. Foto: Bjarne Lüthcke

Men på grund af nye oplysninger i efterforskningen har Rigspolitiet efter en klage til Rigsadvokaten tvunget Københavns Politi til at genoptage sagen.

»Karakteren af de nye oplysninger betyder, at vi har rejst krav om tilbagebetaling af det beløb, der er blevet udbetalt i løn og fratrædelsesgodtgørelsen - det vil sige de 1,4 millioner kroner,« siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup.

Beslutningen kommer samtidig med, at der politisk er blevet lagt pres på justitsminister Nick Hækkerup (S) i sagen. Blandt andet har formanden for Folketingets retsudvalg, Venstres Preben Bang Henriksen, stillet spørgsmål til sagen.

Han mener, at Bettina Jensen burde have været bortvist uden løn.

»Det virker mildt sagt højest besynderligt. At dømme efter de omfattende revisionsrapporter, presseomtalen og Justitsministeriets reaktion, synes der at have være rigelig med forseelser til at ophæve ansættelsesforholdet omgående uden udbetaling af en eneste krone yderligere,« siger han.

Også retsordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti finder det 'provokerende', at en chef, som ikke har passet sit arbejde, får udbetalt så stort et beløb.

»Det krænker almindelige mennesker, der går på arbejde hver dag og gør deres yderste, at chefer i det offentlige får udbetalt store beløb for ikke at passe deres arbejde. Den praksis må simpelthen ophøre,« siger han.

Som tidligere afdækket i B.T. købte Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet konsulentbistand fra tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. Herunder fik to kvindelige konsulenter, som hun tidligere havde arbejdet sammen med i DR, opgaver for over 20 mio. kroner på tre år. En af dem, Mariann Færø, fik på bare et halvt år udbetalt honorarer for 4,5 mio. kroner.

Mariann Færø. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k

Opgaverne kom ikke i de lovpligtige udbud, og en ekspert har kaldt de store honorarer til to af konsulenterne for noget, ‘der ligner vennetjenester og dermed er korruption’.

Siden B.T.s første afdækning af sagen 2016 er der blevet lavet tre uafhængige rapporter. Ifølge den seneste fra revisionsfirmaet PwC er der i mails indikationer på, at aftalerne med konsulenterne 'var baseret på tætte relationer til Bettina Jensen' og med 'direkte tildeling umiddelbart efter ansættelsen af Bettina Jensen i Rigspolitiet'.

Dog kunne PwC ‘ikke entydigt fastlægge tætte venskabelige forhold af privatlignende karakter’.

Efter at have efterforsket sagen i næsten to år meddelte advokaturchef Dorit Borgaard fra Københavns Politi i november 2019, at der ikke var grundlag for en tiltale for bestikkelse.

Thomas Østrup Møller. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Nu er sagen altså genoptaget.

Fyringen af Bettina Jensen i februar 2017 var dels en konsekvens af mistanken om vennetjenester, og dels skyldtes det også, at en stærk kritisk rapport var på vej i sagen. Den viste, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres.

Senere viste en rapport fra PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 mia. kroner i perioden fra 2013 til 2016.

Koncernstyringsdirektør Thomas Østrup fra Rigspolitiet fortæller, at det blev undersøgt, om Bettina Jensen kunne bortvises, da fyringen blev eksekveret i februar 2017.

»Efter at have rådført os med med Kammeradvokaten, fandt vi dog ikke, at der var tilstrækkelig grundlag for en bortvisning,« siger han.