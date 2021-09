Selvom sundhedsvæsnet ikke længere er presset, betyder voksende smitte flere personer i isolation og risiko for nedlukning af blandt andet plejehjem.

Det er tilfældet i Tårnby Kommune, som i øjeblikket oplever bekymrende stigende smitte i kommunen.

Den seneste syv-døgns-opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at smitten især er høj blandt de 6-9 årige og 10-14-årige.

Sådan lyder det fra Tårnby Kommune i en pressemeddelelse, hvor borgmesteren sender en appel ud til borgerne om, at man sammen skal knække kurven.

Har du en god københavner-historie? Tøv da ikke med at tippe redaktionen på tipkbh@bt.dk.

»Som kommune har vi et ansvar for at inddæmme smitten. Jeg håber, at vi i fællesskab kan få bragt smitten ned og minde hinanden om, at det stadig er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger,« understreger borgmester Allan S. Andersen og fortsætter:

»Det indebærer også, at vi lader os vaccinere, teste og er ekstra opmærksomme på symptomer hos os selv og vores børn.«

Selvom smitten også er steget i kommunerne, der omgiver Tårnby Kommune - Dragør, København og Frederiksberg - er Tårnbys gennemsnit på 264 smittede pr 100.000 indbyggere målt over de seneste syv døgn væsentligt højere end de øvrige kommuners.

Også de 30-39 årige samt 40-49 årige ligger højere på smittekurven end hidtil.