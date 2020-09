Hver dag klokken 14 sidder de danske forskere, politikere og mange andre klar til at se dagens corona-tal.

Hvor mange smittede har vi? Er flere indlagte? Hvor mange er blevet testet?

De seneste par uger er de fleste af tallene steget betragteligt, men i dag var der ét vigtigt tal, der faldt:

Kontakttallet.

Tallet faldt fra 1,5 til 1,3 og er et beregnet gennemsnit af det antal personer, som én smittet person giver smitten videre til. Med andre ord betyder det, at 10 personer giver smitten videre til 13 andre, når kontakttallet er 1,3.

Derfor kunne sundhedsminister, Magnus Heunicke, også i dag fortælle, at det er positivt, at tallet går i den rigtige retning.

Men spørger man epidemiolog på Roskilde Universitet, Lone Simonsen, er det mere relevant at kigge på et andet tal:

»Det er jo en kompliceret affære med det tal, men med forsigtig optimisme kan man sige, at det måske er faldet pga. de ting, som vi har gjort,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror ikke, at vi har den præcision på tallet, så jeg ser mere på, hvor mange smittede vi har sammenlignet med antal testede – den procent af testede, som er positive. Det tal er gået fra 0,2 procent til næsten én procent i sensommeren, men det har ikke ændret sig meget de seneste par dage.«

(ARKIV) En sygeplejerske plejer en patient på intensiv afdelingen for Covid-19 patienter på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020 Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere (ARKIV) En sygeplejerske plejer en patient på intensiv afdelingen for Covid-19 patienter på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020 Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Og hvorfor ændrer det tal sig så ikke, nu når vi gør en masse ting for at sænke smittetrykket?

Det har Lone Simonsen et godt bud på:

»Tallet ligger nok stille, fordi vi på den ene side laver en masse tiltag, men på den anden side rykker indenfor pga. vejret, og fordi mange unge starter på universitet, gymnasiet og så videre,« siger eksperten.

Den seneste uge har smittetallet i Danmark ligget på mellem 400 og 550, hvilket er en stor stigning i forhold til ugerne før, hvor tallet var helt nede omkring de 100.

Det stigende smittetryk havde sit udspring i København og flere andre store byer, men nu har virussen også spredt sig til mange mindre byer, og det er en udvikling, der gør Lone Simonsen nervøs.

»Jeg er til gengæld bekymret i forhold til det faktum, at det spreder sig ud i Danmark. Først var det fokuseret omkring København og Odense, men nu er der mange mørke områder på Danmarkskortet, hvor smitten er høj,« fortæller eksperten.

Den stigende smitte i det danske land har haft den effekt, at regeringen har sænket forsamlingsforbuddet, indført strengere restriktioner i nattelivet og opfordret til mindre social aktivitetet.

Spørgsmålet er dog, om garnet bliver strammet yderligere?

»Det er svært at sige, hvordan det kommer til at gå herhjemme, men vi kan se på Spanien og Frankrig, hvor de kæmper med en stor andenbølge og er nogle uger foran os. Der har der også allerede været pres på hospitaler med mange indlæggelser. Jeg håber ikke, at vi kommer derhen, men at de tiltag, vi har lavet, kan få smitten ned igen,« vurderer Lone Simonsen.