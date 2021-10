Der er ikke fundet overskridelser af grænseværdi udenfor brandskoles arealer på Koldkær Enge.

Det står klart, efter at Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har fået svar på yderligere fire analyser af henholdsvis græs- og jordprøver fra området omkring Østjyllands Brandvæsens brandskole på Koldkær Enge.

I to af græsprøverne og i en af jordprøverne er der ikke fundet PFOS, dog er der i den anden jordprøve fundet spor af PFOS, som ligger under grænseværdien.

Den positive jordprøve er taget i brinken til den grøft, hvor der tidligere er fundet spor af den sundhedsskadelige fluorforbindelse, så det er ikke et overraskende fund for Aarhus Kommune, skriver de i pressemeddelsen.

»Resultatet af prøverne får os ikke til at ændre på vores anbefalinger for færdsel i området. Man bør helt generelt ikke bade i regnvandsbassiner, uanset om det er ved brandskolen eller andre steder, da vandet kan være forurenet med mange andre ting end PFOS,« fortæller Simon Grünfeld, afdelingsleder, Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Vi følger på alle områder retningslinjerne og udmeldingerne fra de nationale sundhedsmyndigheder, og det inkluderer også, at vi fraråder kontakt med vandet i regnvandsbassinet ved Gl. Skejby.«

Helt konkret har Aarhus Kommune fundet det sundhedsskadelige stof PFOS i vand på brandskolens område på Kirstinesminde i Skejby, hvorfor nye undersøgelser er ved at afklare udbredelsen af forureningen.

Teknik og Miljø er i samarbejde med Aarhus Vand ved at undersøge brandskolens arealer yderligere og har allerede taget flere prøver rundt om regnvandsbassinet, som der afventes svar på.

Fødevarestyrelsen har undersøgt mælken fra køer, som har græsset i området ved Koldkær Bæk, og de har fundet ud af, at der ikke kan konstateres PFOS i mælken.

Grundet usikkerhed om forholdene blandt beboere i Gl. Skejby-området sætter Aarhus Vand snarest skilte op ved regnvandsbassinet ved brandskolen med advarsel mod at bade eller fiske i bassinet.