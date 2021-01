Kan du holde dit bryllup til sommer? Kan du tage på Roskilde Festival? Og kan du få lov at danse natten lang på et diskotek?

Hvis du er en af de danskere, der det sidste halve år har stillet sig selv de spørgsmål, fik du afgørende nyt fredag eftermiddag.

Her kunne Sundhedsstyrelsen nemlig fortælle, at man forventer, at alle danskere kan være vaccineret 27. juni 2020.

Men er det ensbetydende med, at alt åbner op fra den dag?

Med andre ord: at sommeren 2021 bliver som sommeren 2019?

B.T. har bedt to eksperter svare på de spørgsmål og komme med deres bud på, hvordan din sommer kan komme til at se ud, hvis alt går, som det skal, og alle danskere – der har lyst – er vaccineret i slutningen af juni.

Og spørger man Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, skal vi ikke sætte forventninger alt for højt, når det eksempelvis gælder Roskilde Festival.

»Hvis alt går, som det skal, så tror jeg på, at der kan komme festivaler i sensommeren, men om Roskilde Festival vil blive afholdt i dagene omkring 27. juni? Det tror jeg ikke på,« siger han.

Roskilde Festival 2019. Nu er spørgsmålet, om der kommer en 2021-udgave? Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Roskilde Festival 2019. Nu er spørgsmålet, om der kommer en 2021-udgave? Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Professoren understreger nemlig, at man selvfølgelig må forvente, at vaccinen beskytter borgerne, men at man stadig bør starte med forsigtige skridt, hvis der skulle opstå uventede ting.

»Det kan godt være, at alle vil være vaccinerede, men det er simpelthen for uforsigtigt at 'fejre' det med at samle 100.000 mennesker. Vi er blevet overrasket mange gange, og selvom vi får vaccineret danskerne, skal vi tage små skridt,« siger Hans Jørn Kolmos.

Den holdning deler Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut, dog ikke.

»Hvis vi har fået danskerne vaccineret, så tror jeg godt, at vi tør afholde Roskilde Festival og andre festivaler. Det nytter jo ikke noget, at vi bliver helt grebet af panik, hvis vi mener, at vi har fået beskyttet befolkningen,« siger han.

Pfizer-vaccinen Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Pfizer-vaccinen Foto: BENOIT TESSIER

Den tidligere SSI-direktør forventer også, at vi allerede åbner landet markant op, når man har fået vaccineret den store risikogruppe med ældre, kronikere og særlige funktioner, hvilket i sagens natur sker lang tid før slutningen af juni.

Derfor forventer han også, at man sagtens kan mødes 100 til et bryllup eller tage på diskotek i løbet af sommeren, hvis vaccinationsprogrammet går, som det skal.

Der er dog ét men, som begge eksperter understreger.

»Den eneste joker er, at der kan komme en muteret virus ind, som vaccinen ikke beskytter mod. Hvis det er tilfældet, er situationen jo en helt anden,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Der er også et andet 'men', når vi begynder at tale om udsigten til din potentielle sommerferie i udlandet.

For der handler det pludselig ikke kun om, hvorvidt vi herhjemme er færdige med vores vaccinationsprogram.

»Jeg tror da, at der er en stor mulighed for, at man kan komme ud at rejse, men jeg ville helt sikkert bestille en, hvor man kan afbestille eller få pengene tilbage. For det handler også om det land, du rejser ind i – og hvad, hvis de ikke har vaccineret alle, og der pludselig kommer et udbrud?« spørger Nils Strandberg Pedersen.