En ny radiostråling er blevet opfanget fra en planet ikke mange lysår fra jorden.

Forskerne mener, at radiostrålingen stammer fra planeten YZ Ceti b, og signalet opstår, når planetens magnetiske felt interagerer med stjernen, som planeten er i kredsløb omkring.

Og det er et vigtigt skridt for den fremtidige forskning i rummet, mener Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker og chefkonsulent ved Institut for Rumforskning og -teknologi ved DTU-Space.

»Det, man har registreret, er radiostråling, der tyder på, at planeten har et magnetfelt. Det er interessant, fordi man tidligere kun har set tegn på magnetfelter omkring store gasplaneter, der minder om Jupiter i Solsystemet.«

»Det spændende her er at finde tegn på et magnetfelt omkring en planet, som er cirka på størrelse med Jorden. Det er ikke mindst interessant i forhold til at lede efter liv i universet, for magnetfelter virker som en form for beskyttelsesskjold, der er med til at bibeholde en atmosfære på en planet.«

Og en atmosfære er i den grad en vigtig faktor for, at en planet kan være hjemsted for muligt liv.

»Jordens magnetfelt beskytter vores planet mod den konstante strøm af partikler fra Solen kaldet solvinden. Vores naboplanet Mars har for længe siden mistet sit magnetfelt og har derfor også mistet meget af sin egen atmosfære,« siger Michael Linden-Vørnle og fortsætter:

»Det gør, at Mars i dag ikke er egnet til liv – i hvert fald ikke på planetens overflade.«

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle.

YZ Ceti b er en klippefyldt planet, der er 12 lysår fra Jorden og dermed også er i en anden galakse. Afstanden fra Jorden kan beregnes til omtrent 9,5 billioner kilometer. Men selvom det lyder som en vanvittigt afstand, så mener Michael Linden-Vørnle og andre forskere, at det nærmest lige er i vores baghave, og det er her, man søger efter livsbærende verdener.

»Vores søgen efter potentielt beboelige eller livsbærende verdener i andre solsystemer er afhængig af, om vi kan fastslå, om klippefyldte eksoplaneter lig med Jorden rent faktisk har magnetiske felter,« har Joe Pesce, programdirektør for USAs nationale radioastrologiske observatorie, sagt ifølge The Independent.

Men chancen for liv er minimal, mener Michael Linden-Vørnle.

»Planeten ligger 'kun' 12 lysår væk fra os. Så den er faktisk i vores egen kosmiske baghave. Men det er en vigtig forudsætning for, at radiostrålingen overhovedet kunne opfanges.«

»En anden vigtig faktor er, at planeten kredser meget tæt på sin stjerne. Det har dog også den ærgerlige konsekvens, at planeten næppe vil være egnet til liv.«

Ifølge Michael Linden-Vørnle er chancen aldrig lig med nul, men det vil været sindssygt overraskende, hvis man fandt liv på planeten. Det, der derimod er spændende, er, hvordan det kommer til at påvirke fremtidens rumforskning.

»Det er aldrig nul procents chance, men der er en forsvindende sandsynlighed for, at man kan finde liv. Men vi ved ikke nok om planeten endnu, det skal man nu undersøge.«

»Det er teknikken, det handler om, og det er interessant, for opdagelsen peger ind i en fremtid, hvor man kan få bedre teleskoper, og hvor vi kan være bedre til at studere jordlignende planeter, der ligger langt nok fra deres stjerne til, at de er mere sandsynlige hjemsteder for liv. Det er derfor et vigtigt skridt for den fremtidige eftersøgning af liv i rummet.«