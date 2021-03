»Handel med vilde dyr og avl af eksotiske dyr er et problem. Risikoen for, at virus går fra dyr til mennesker, øges betydeligt og kan føre til pandemier i fremtiden«.

Der er ingen tvivl at spore i ordene fra Flemming Konradsen, professor i Global Sundhed på Københavns Universitet.

Budskabet har du måske hørt før, men er igen aktuelt, efter eksperter fra WHO og en række kinesiske forskere nu fremlægger en længe ventet rapport, der har undersøgt coronavirussets oprindelse og spredning.

I skrivende stund har virusset kostet næsten 2,8 millioner mennesker livet og smittet millioner med virusset. 127.654.979 for at være helt præcis.

Her et marked i Ho Chi Mihn, Vietnam, hvor man sælger bjørne og tigerklør. Foto: World Animal Protection. Vis mere Her et marked i Ho Chi Mihn, Vietnam, hvor man sælger bjørne og tigerklør. Foto: World Animal Protection.

»Der er ingen tvivl om, at Kina har lært, hvor store internationale ridser, man kan få i lakken. De kommer til at skulle ændre nogle helt grundliggende praksisser og politikker omkring håndtering af vilde dyr,« siger Flemming Konradsen.

New York Times har fået en kopi af rapporten, der endnu ikke er offentliggjort.

Ifølge avisen opstiller forskerne forskellige scenarier til virussets oprindelse, herunder at det er meget sandsynligt, at virusset har spredt sig fra flagermus til et andet dyr, som har smittet mennesker.

Spredning gennem madvarer på køl er et muligt, men ikke-sandsynligt scenarie. Endelig afviser rapporten en meget omdiskuteret teori: at corona skulle stamme fra et laboratorium læk.

Billedet her viser salg af flagermus på et marked på den indonesiske ø 'Sulawesi Island'. Foto: RONNY ADOLOF BUOL Vis mere Billedet her viser salg af flagermus på et marked på den indonesiske ø 'Sulawesi Island'. Foto: RONNY ADOLOF BUOL

I New York Times siger flere forskere dog, at de mener, der er brug for yderligere undersøgelser. Det bliver dog vanskeligt at grave dybere, mener Flemming Konradsen:

»Det er svært at stadfæste, hvordan virus er sprunget fra en bestemt type af flagermus til et andet dyr og så videre til mennesker. Og jo længere tid der går, desto sværere bliver det. Men det er naturligvis vigtigt at finde ud af for at begrænse, at det sker igen,« siger han.

Flemming Konradsen mener, det er muligt at ændre handlen og håndteringen af vilde dyr, som især er et problem i store dele af Asien.

»Vi kan jo se, at der i stigende handles med levende dyr i verden, og vådmarkeder har stor udbredelse i Sydasien og Kina. Derfor er det vigtigt, at der ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv sættes ind politisk for at sætte ind over for avlen og handlen, også selvom der er mange økonomiske og kulturelle interesser på spil,« siger han.

Bjørne holdes fanget i små bure for at tappe deres galde. Foto: World Animal Protection. Vis mere Bjørne holdes fanget i små bure for at tappe deres galde. Foto: World Animal Protection.

Når dyrene holdes i små bure eller bokse stuvet sammen på alt for lidt plads og får hårdhændet behandling, bliver de stressede og syge, og deres immunforsvar svækkes. Dermed har de lettere ved at smitte, når de er i kontakt med mennesker, har World Animal Protection tidligere forklaret til B.T.

Kilder i NY Times problematiserer desuden, at rapporten foruden de 17 forskere fra WHO også er udformet af 17 kinesiske forskere, der alle er ansat ved regeringsdrevne institutioner.

Derfor kan informationen være påvirket af den kinesiske regering, lyder anklagen.

»Der er i høj grad politik forbundet med det, men i Danmark ville vi jo heller ikke acceptere, hvis der kom 17 udefra og havde fri adgang til laboratorier og cpr-numre. Der er ikke noget underligt at have et team med fra det land, man undersøger,« fastslår Flemming Konradsen.