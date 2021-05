For ni år siden blev en ny badestrand annonceret, og til sommer står den endelig klar.

Det er badestranden Valbyparken, der er tale om.

Der har ellers været en del forvirring undervejs i projektet. For eksempel om badevandskvaliteten ville nå at blive god nok til, at strandgæsterne overhovedet ville kunne hoppe i bølgerne.

Men det kan de. Det har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune besluttet. Også selvom badevandet ikke er helt perfekt.

Badevandet har nemlig kun opnået »tilfredsstillende« ikke »god« kvalitet. Det skriver TV 2 Lorry.

Alligevel er Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, meget begejstret:

»Jeg glæder mig personligt selv til at tage en tur forbi stranden i løbet af sommeren til forhåbentlig en masse glade mennesker, som bruger den nye strand og de muligheder, den giver,« skriver Ninna Hedeager Olsen.

Skulle badevandet pludselig ikke være godt nok til at bade i, skal det nok blive varslet. Både via et online varslingssystem og på varslingstavler på stranden.