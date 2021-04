Ejerne af de mange ejendomme, som huser butikker, er hårdt ramt af nedlukningen.

I alt mangler de danske butikker at betale deres udlejere 2,2 milliarder kroner, lyder det i en undersøgelse fra lobbyorganisationen Ejendomdanmark.

»Det er ikke holdbart i længden, at der ikke bliver betalt leje, og derfor er genåbningen vigtig,« siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomdanmark.

For selvom gadebutikkerne i starten af foråret fik lov af slå dørene op for kunderne, så udestår der altså stadig en stor regning, som skal betales, skriver Finans.

Dog er der lidt positive nyheder, for butikkerne har lavere restance, altså gæld der ikke er betalt i tide, end de havde ved årsskiftet, skriver lobbyorganisationen.

Det skyldes især, at mange betaler deres forpligtelser, når der er mulighed for det - hvilket det er blevet, når butikkerne on and off har kunne åbne.

Jannick Nytoft mener dog ikke, at genåbningen alene fjerner den pukkel, der har oparbejdet sig det seneste år.

Derfor frygter han, at butikkernes økonomiske problemer kan ramme udlejerne, hvis der ikke bliver skabt et sundt klima for ejendomsbranchen og de mange virksomheder i ejendommene som Ejendomdanmark repræsenterer.