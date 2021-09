En rapport slog fast, at Næsby Skole var for belastet, og Odense Kommune besluttede derfor at lukke skolen delvist ned og sende elever fra 4. klasse og opefter hjem.

Og den nedlukning betyder nu, at Odense Kommune vil undersøge flere odenseanske skoler.

»Nedlukningen af Næsby Skole har givet anledning til, at vi vil danne os et overblik over de resterende skolers forfatning,« siger Per Rygaard, der er kontorchef for Byggeri og Ejendom i Odense Kommune, til B.T. Odense.

Man vil derfor begynde en screening af skoler opført i samme tidsperiode.

Det er jo klart, at vi i øjeblikket går med både bælte og seler

I den forbindelse oplyser byggechefen, at kommunen allerede har undersøgt Dalum Skole.

Folkeskolen i Dalum minder nemlig om Næsby Skole i både konstruktion og opførelsesår.

»Hurtigt efter nedlukningen af Næsby Skole igangsatte vi en screening af Dalum Skole. Screeningen viste, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko på Dalum Skole. Konstruktionens nedbøjning befandt sig inden for det tilladte,« fortæller Per Rygaard.

Efter screeningen af Dalum Skole kommer kommunen altså nu også til at gennemgå skoler i resten af byen.

»Der er ingen indikationer på, at der skulle være problemer på andre skoler, men det er klart, at vi i øjeblikket både går med livrem og seler. Vi er nødt til at være sikre på, at der ikke er andre skoler, der er belastede på den måde,« siger Per Rygaard.

Rapporten over Næsby Skole blev i første omgang udarbejdet af Henry Jensen Rådgivende ingeniører.

Odense Kommune bad i den forbindelse om en såkaldt 'second opinion', som Rambøll udførte.

Rambølls second opinion slog fast, at Næsby Skoles konstruktion var overbelastet, og kommunen fastholder derfor den delvise nedlukning af skolen. Læs mere om den sag her.