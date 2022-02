Da ambulancen kom, var alvoren stadig ikke gået op for Mette. Det var jo ikke andet end et ildebefindende, tænkte hun.

På vej ind i ambulancen sagde Mette farvel til sin veninde, der stod med barnevognen med hendes blot en måned gamle datter. Uvidende om, at hendes liv måske var ændret for altid.

En uge tidligere lå 31-årige Mette Gross på maven på en briks hos en kiropraktor. Hun havde smerter i ryggen og i nakken, der var blevet så slemme, at hun ikke længere kunne sove uden smertestillende medicin.

Kiropraktoren kunne godt hjælpe, fortalte han, inden han masserede Mette for at løsne spændingerne op. Til sidst kom nakkeknækket.

Hvert år bliver 350.000 danskere behandlet hos en kiropraktor, men de færreste ved, at behandlingen i sjældne tilfælde kan have livsfarlige komplikationer.

B.T. har gennem den senere tid fortalt om en række danskere, der har fået alvorlige skader efter kiropraktorbehandling.

Skader, som Sundhedsstyrelsen og neurologer advarer mod, men som Dansk Kiropraktorforening afviser, at deres behandlinger øger risikoen for.

Og som de heller ikke vurderer, det er nødvendigt at informere alle patienter om.

31-årige Mette Gross fra Aarhus faldt om, da hun var ude at gå barnevognstur med sin lille nyfødte datter. En uge forinden havde hun fået et nakkeknæk hos en kiropraktor. (Privatfoto)

Mette fik derfor heller ikke at vide, at der var en lille, men alvorlig risiko ved at lade kiropraktoren knække hendes nakke.

Men 5. Oktober gik det galt.

Mette var ude og gå tur med barnevognen, da hun pludselig blev meget svimmel.

Hun prøvede at sætte sig ned, men det hjalp ikke, og hun måtte lægge sig ned på toppen af den bakke, hvor de stod.

»Når jeg tænker tilbage, er jeg så taknemmelig for, min veninde var der, og jeg bad hende tage barnevognen, hvor min datter lå og sov. Tænk, hvis jeg havde været alene.«

Svimmelheden blev værre, og Mette beskriver, hvordan det føltes, som om jorden tippede i en stejlere og stejlere vinkel. Samtidig blev Mette ramt af kvalme, og begyndte at kaste op.

Alligevel bevarede hun roen.

»Jeg troede, det var et ildebefindende eller noget, jeg havde spist, men min veninde endte med at ringe efter en ambulance.«

Mette Gross har været plaget af træthed og svimmelhed efter sine blodpropper i hjernen. (Privatfoto)

Mette var så svimmel, at hun ikke kunne flytte sig, og ambulanceredderne kunne ikke finde ud af, hvad der var galt, så de kørte hende på Skejby Sygehus.

Her fik hun en chokerende besked.

Lægerne kunne se, at Mette havde haft mindst to blodpropper i lillehjernen.

De scannede hendes nakke og kunne se, at årsagen var en rift på et halskar. En såkaldt dissektion, og her hørte Mette for første gang fra en neurolog, at der kan være en sammenhæng mellem manipulationsbehandling og dissektioner.

»Jeg ville ønske, jeg havde vidst det. Den risiko havde jeg ikke ønsket at løbe, så ville jeg hellere have haft lidt længere tid med smertestillende eller prøvet nogle andre ting,« fortæller Mette.

Efter blodpropperne var hun sygemeldt i fem måneder, og hendes mand måtte overtage barslen.

Mette er fortsat træt og svimmel, og hun ved endnu ikke, om hun nogensinde kan vende tilbage til sit fuldtidsarbejde som IT-udvikler, ligesom hun kan risikere at skulle tage blodfortyndende medicin resten af livet.

Hun har anmeldt skaden og oprettet en erstatningssag hos Patienterstatningen og venter nu på en afgørelse.