Det er fortsat et stort mysterium, hvad der skete med en 16-årig dreng fra Skjern lørdag 21. september.

Drengen kom kørende på sin cykel. Da han stod af for at hjælpe en ung mand med en cykel på Vester Marupvej, blev det sort.

Han fik et blackout.

»Så sker der noget, der gør, at drengen mister bevidstheden eller får et blackout af en slags. Drengen husker ikke selv, hvad der skete, forklarede Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

På et senere tidspunkt vågnede drengen op mellem nogle træer. Intet var stjålet. Han havde ikke fysiske mærker på kroppen. Og han var ikke blevet misbrugt

Bjarne Højgaard forklarede i den forbindelse ligeledes, at drengen intet husker. Han ved ikke, hvorfor han fik et blackout. Og han ved heller ikke, hvordan han havnede mellem træerne.

Siden har politiet i det midt- og vestjyske efterlyst vidner i sagen.

For indtil videre er det et stort mysterium, hvad der skete.

'Vi er rystede'

Til B.T. fortæller drengens far, Jesper Clausen, at han ikke har mange kommentarer til sagen.

Men han vil gerne sætte ord på, hvordan det går med sønnen efter den uhyggelige oplevelse:

»Han har det heldigvis okay. Men det er klart, at vi er rystede over det, der er sket,« siger Jesper Clausen.

Efter den uhyggelige episode blev Jesper Clausens søn mødt af sin bror, der var ude og lede efter ham.

Sammen kørte de hjem til forældrene, der besluttede at kontakte politiet.

Lokalpolitiet i Ringkøbing har efterfølgende været ude og foretage undersøgelser på stedet, og drengens tøj er i gang med at blive undersøgt.

Det står klart, at den 16-årige har modtaget et slag. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Drengen har fået et slag på kroppen, men kan ikke huske mere herefter. Men om slaget har haft en betydning for hans blackout, er ikke til at sige,« lyder det.

Politiet vil gerne høre nærmere om situationen fra eventuelle vidner - og ikke mindst om den person, som den 16-årige mødte på Vester Marupvej.

Personen beskrives som værende af dansk udseende, mellem 20-25 år, omkring 180 cm høj og almindelig af bygning. Mandens cykel var en sort citybike med grønne skærme og styr.

Hvis du har set noget til situationen, der fandt sted omkring klokken 13.00 lørdag, så vil politiet gerne høre fra dig.

De kan kontaktes på 114.