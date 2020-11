Det seneste stykke tid er danskerne blevet testet mod corona i massevis, i et forsøg på at gøre bugt mod coronavirusen i Danmark.

Derfor opstår der nu også længere køer, og længere køer giver længere ventetid. Det kan blandt andet ses ved Milnersvej i Hillerød.

»Jeg har lige talt med dem deroppe (i Hillerød, red.). De siger, at der lang kø, men der er ingen særlig årsag til det. Det vi ved fra andre steder er, at køen godt kan synes lang, når vi står med stor afstand og udenfor. Men man kommer igennem forholdsvis ’hurtigt'«, udtaler Anette Fly, der er kommunikationskonsulent i Region Hovedstaden, til TV2-Lorry og hun understreger, at alle der har bestilt en tid til en test, de skal nok få en test.

I Danmark tester vi rigtig mange om dagen, og det højeste antal testede på en dag har været over 73.000. For selvom testantallet er højt, så er det ikke på grund af det høje antal, at der er ventetid, men det er på grund af testpersonerne kommer i alt for god tid.

Har du oplevet ekstra lang ventetid ved et corona testcenter?

Ved testcenteret i Hillerød kan man forvente en ventetid op til 50 minutter, og inde i Københavnområdet har man kunne forvente en ventetid på en time.

»Nogle borgere kommer i god tid – måske flere timer før. Og det rykker ved hele tidsbestillingen. Det bliver først erkendt, når man står ved podepinden, så det er rigtig svært for os at gøre noget ved,« siger Anette Fly.

Faste testcentre i Region Hovedstaden Ballerup COVID-19 teststed Bornholm COVID-19 teststed Friheden COVID-19 teststed Hillerød COVID-19 teststed Vingelodden 6, København N



Københavns Lufthavn COVID-19 teststed Færgeafgangen på Helsingør-Helsingborg-linjen

I midten af oktober besluttede Region Hovedstaden at rykke samtlige testcentre 'indenfor' i forbindelse med den kommende vinter.

Også tilbage i midten af oktober fortalte Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand for Region Hovedstden, at flytningen af teststederne ikke ville give anledning til øget ventetid.