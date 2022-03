Drabet på Mia Skadhauge Stevn og drukneulykken med Oliver Ibæk Lund satte sig dybt i Aalborgs unge. Derfor indledte kommunen tidligere på måneden en dialog med de unge om, hvordan man kan skabe mere tryghed i nattelivet. Resultatet af den snak er nu blevet til konkrete forslag.

De er blevet samlet i en rapport med tre spor: Forebyggelse, sikkerhed og samarbejde med nattelivet.

»Der er jo kommet rigtig mange input fra borgerne og de unge selv, og dem har vi kategoriseret nu. Målet er, at de skal blive til virkelighed og senest om et halvt år vil vi følge op på, hvor meget, der er sket,« siger rådmand i Job- og Velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein (S).

Der er flere forskellige tiltag i støbeskeen. Blandt andet en informationskampagne målrettet de unge.

Nuuradiin Hussein fik 2.245 personlige stemmer ved kommunalvalget og var dermed den næstmest populære hos Socialdemokratiet i Aalborg. Foto: Socialdemokratiet Vis mere Nuuradiin Hussein fik 2.245 personlige stemmer ved kommunalvalget og var dermed den næstmest populære hos Socialdemokratiet i Aalborg. Foto: Socialdemokratiet

»De skal oplyse og opfordre til dialog med- og mellem de unge. Det kan være om, hvordan de passer på hinanden og adfærden i Jomfru Ane Gade, men også informationer om, hvor man kan finde toiletter, så de unge ikke søger ned på havnen,« siger Nuuradiin S. Hussein.

Kampagnen forventes at pryde byen og dens uddannelsesinstitutioner senest om et par måneder.

Derudover har rådmanden også åbnet op for en dialog med bevillingsnævnet.

»Jeg har sendt dem en mail, og vi skal tale om, om åbningstiderne i Gaden skal indskærpes. Når vi kan se, at volden stiger efter klokken 02.00, så synes jeg, det er oplagt, at vi ser på, om lukketiderne skal være en del af løsningen,« siger rådmanden.

Han forklarer, at åbningstiderne i gaden er blevet påtalt af enkelte unge, han har talt med, men at det i høj grad også er det ønske fra politiets side.

Synes du, nattelivet skal lukke tidligere?

Under nedlukningen, da restaurationerne skulle lukke til midnat, faldt volden med hele 66 procent i områder med mange udskænkningssteder, ifølge en undersøgelse foretaget af Det Kriminalpræventive Råd.

Blandt de øvrige initiativer er et safe space i byen. Det skal være et sted med god belysning, hvor de unge kan søge hen, mens de venter på at blive hentet, få en taxa eller komme med en bus hjem.

Allerede nu er det blevet besluttet i By- og Landskabsudvalget at sætte flere kameraer op på havnen. Det drejer sig blandt andet om seks termiske kameraer til en pris på 800.000 kroner.

Ideen om et safe space ligger også under samme forvaltning, og her er Nuuradiin S. Husseins forventning, at også den ambition bliver en realitet.

»Mit indtryk efter at have talt med formanden er, at de er positivt stemt og er klar til at arbejde på det,« siger han.