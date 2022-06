Lyt til artiklen

På få dage blev Aalborg ramt af to tragedier.

Først forsvandt Oliver Ibæk Lund. Få dage senere Mia Skadhauge Stevn.

De havde begge været i byen – men ingen af dem kom hjem i live.

Siden da har byens politikere taget forskellige greb i brug for at gøre det mere trygt at være ung i nattelivet.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hun blev senere fundet dræbt i Dronninglund Storskov. (Foto: Handout/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Handout/ Nordjyllands Politi Vis mere Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hun blev senere fundet dræbt i Dronninglund Storskov. (Foto: Handout/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Handout/ Nordjyllands Politi

Der er blevet sat pissoirs op, så unge ikke søger ned mod havnen for at tisse, og der er indkøbt flere termiske kameraer for at monitorerer, hvis nogen alligevel falder i vandet.

Men det er ikke nok, mener rådmand i Klima- og Miljø Per Clausen (EL).

Han vil nemlig afsætte penge til flere busser i løbet af natten og de tidlige morgentimer.

»Busserne er noget af det, vi diskuterede, da vi begyndte at snakke om tryghed i nattelivet tidligere på året. Nu står vi overfor budgetforhandlinger efter sommer, og der mener jeg, at det er oplagt, at vi finder pengene til at føre den snak ud i livet,« siger han til B.T.

Det koster 2,5 millioner at udvide kørslen.

Og de penge, kan man altså sagtens finde, mener Per Clausen.

»Aalborg Kommune er en milliardøkonomi, så selvfølgelig kan vi finde pengene, hvis det er et område, man vil prioritere. Det synes jeg, man skal, og det er også mit indtryk, at der var bred opbakning, da spørgsmålet var oppe at vende.«

Rådmanden anerkender, at det kan gå ud over andre områder, hvis man skal bruge flere millioner ekstra på busser. Men for ham er det altså et tiltag, der vægter tungt.

Per Clausen er rådmand for klima og miljø i Aalborg Kommune. Arkivfoto Foto: Camilla Rønde Vis mere Per Clausen er rådmand for klima og miljø i Aalborg Kommune. Arkivfoto Foto: Camilla Rønde

»Det er vigtigt for at skabe trygge rammer for de unge i nattelivet, men jeg tror også, at det vil gøre forældre mere trygge.«

»Desuden vil det også komme alle dem, der arbejder om natten eller tidligt om morgenen til gavn.«

Emnet er diskuteret i klima- og miljøudvalget, og her er det Per Clausens oplevelse, at der er bred opbakning fra alle medlemmer, som repræsenterer forskellige partier. Derfor har han en forhåbning om, at byrådet når til enighed i de kommende forhandlinger.

»Ud fra vores interne diskussioner og det, der er blevet talt om tidligere i byrådet, så tror jeg på det. Men det kan selvfølgelig være, at nogen har skiftet standpunkt i mellemtiden. Det vil vise sig,« siger han.