Ekstra Bladets chefredaktør Asger Juhl stopper.

Efter blot små ni måneder har han selv valgt at sige op som 'journalistisk chefredaktør', lyder det i et Facebook-opslag.

Det sker efter forlydender om medarbejderutilfredshed med hans ledelsesstil, som fagmediet Journalisten har kunnet berette om.

»Grunden til, at jeg stopper, er, at jeg aldrig rigtig fandt mig til rette på Ekstra Bladet,« skriver han.

»Journalistisk ledelse handler i høj grad om at finde den rigtige modus med medarbejderne. Her må jeg desværre erkende, at vi ikke fandt den balance, som, jeg mener, er afgørende for at kunne skabe den rigtige udvikling af Ekstra Bladets journalistik,« skriver den afgående chefredaktør.

Han stopper øjeblikkeligt, lyder det.

På Facebook afviser Asger Juhl, at han er blevet fyret.

»Jeg er ikke blevet fyret, og jeg er ikke blevet prikket. Det er 100 procent min egen beslutning.«

I april kunne Journalisten fortælle, hvordan chefredaktøren ikke længere skulle være daglig chef for flere redaktioner på tabloidavisen.

Her forlød det fra anonyme kilder, at der gennem flere måneder havde været en stigende uro på mediet på grund af Asger Juhls ledelse. Medarbejderne skulle således også have klaget over chefredaktørens ledelse.

Han er den sjette chefredaktør, der siger farvel til Ekstra Bladet på omkring tre år, siden Poul Madsen stoppede 10. marts 2021.

Men der skal ikke ansættes en ny. Til Ekstra Bladet selv oplyser Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Knud Brix, at han selv og chefredaktørkollega Anders Borup rykker tættere på journalistikken, som det lyder.