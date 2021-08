Advarsel til vandhunde og andre badedyr i hovedstadsområdet:

Der er rødt flag ved stort set samtlige strande langs den nordsjællandske østkyst og i Københavns havn onsdag.

Det skriver TV 2 Lorry efter at have studeret badevand.dk.

De røde flag advarer om, at badevandet indeholder farlige kolibakterier.

Onsdag er Det Blå Flag strøget på stort set samtlige strande i hovedstadsområdet. (Arkivfoto) Foto: Erik Refner Vis mere Onsdag er Det Blå Flag strøget på stort set samtlige strande i hovedstadsområdet. (Arkivfoto) Foto: Erik Refner

Derfor kan det være sundhedsskadeligt at hoppe i bølgerne.

Problemerne skyldes de kraftige regnskyl, der ramte København og Nordsjælland tirsdag.

På strækningen fra København til Helsingør er der kun ganske få grønne flag.

Syd for København skal man til Vallensbæk og længere sydpå for at finde badevand af forsvarlig kvalitet.

Bortset fra områderne i hovedstadsområdet er der dog kun få strande omkring Aarhus, der i øjeblikket har rødt flag.