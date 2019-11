95 ledere, to dage og 300.000 kroner.

Det er ingredienserne i et seminar for Esbjerg Kommunes Borger & Arbejdsmarked, som fandt sted blot 14 dage efter, at kommunen begyndte at indkalde medarbejdere til samtale om påtænkt afskedigelse og samtidig med, at byrådspolitikere kæmper for at overholde massive besparelser i politiske udvalg.

Seminaret blev holdt torsdag-fredag på Legoland Hotel & Conference, skriver JydskeVestkysten.

De to dage var fyldt til randen med måltider, oplæg fra diverse eksperter og en enkelt koncert, oplyser direktør for Borger & Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer, til mediet.

»Formålet med lederseminaret er at samle forvaltningens ledere efter sammenlægningen med Familie & Forebyggelse,« siger hun og fortsætter:

»Vi arbejder med fusionen og den nye helhedsorienterede indsats, som det er så vigtigt, at vi bliver dygtige til. Forudsætningen er, at vi kender hinanden og arbejder i samme retning.«

I alt løb prisen for hotel, mad og mere op i 206.150 kroner, mens oplægsholdere til sammen fik 94.350 kroner i løn.

Torsdagen bød på flere oplæg, en frokostbuffet, velkomstdrinks og en treretters menu med vin på Hotel Legolands restaurant Pirate Ship.

Der var ifølge Lise Willer ikke fri bar, men alle de tilstedeværende fik en billet, som kunne veksles til en enkelt drink. Alt derudover skulle de betale selv.

Aftenen bød også på en koncert, inden lederne skulle op fredag og fortsætte seminaret, som startede med morgenmad og så flere oplæg.

Disse fortsatte resten af formiddagen, inden seminaret blev afrundet med en stor frokost.

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), siger i en kommentar til JydskeVestkysten, at byrådspolitikerne ikke har haft noget med arrangementet at gøre.

Synes du, det er i orden, at Esbjerg Kommune bruger 300.000 kroner på et seminar for ledere?

Alligevel stiller han dog spørgsmålstegn ved den mængde penge, der er blevet brugt på arrangementet, når kommunen netop har foretaget massive besparelser på en lang række områder.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Esbjerg Kommune har manglet millioner af kroner og derfor har været nødt til at skære ind til benet for at overholde budgetterne.

Kritik af kommuners brug af penge er bestemt ikke ny.

Særligt Københavns Kommune har været i fokus gennem det seneste år, hvor blandt andet daværende kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld fik hård kritik for at bruge 130.000 kroner på designermøbler til sit kontor, og efterfølgende gik af, mens eks-borgmester Pia Allerslev fik hug for et selvportræt til 98.700 kroner.