Efter et par turbulente måneder i organisationen Copenhagen Pride, er det blevet tid til lidt udskiftning på kommunikationshylden.

Kommunikationschef Mariya Staugaard stopper nemlig i stillingen, skriver hun selv på LinkedIn.

»Copenhagen Pride er en organisation i konstant udvikling, og som en del af den udvikling er rollerne på sekretariatet blevet gentænkt og inkluderer ikke længere min stilling som kommunikationschef,« står der i et længere opslag på det sociale medie.

I starten af marts sendte Copenhagen Pride en pressemeddelelse ud, hvor de undskyldte for dårlig kommunikation.

I februar havde organisationen nemlig meldt ud, at de ville stille en række spørgsmål til deres samarbejdspartnere om deres interesser og aktiviteter i Israel og Palæstina.

Hvis partnerne ikke gav »tilfredsstillende svar«, ville et samarbejde ikke komme på tale.

Det fik en række politikere – heriblandt Socialdemokratiets Mogens Jensen – til at overveje sin deltagelse ved fremtidige Prideparader.

Og forløbet endte altså med, at Copenhagen Pride undskyldte for dårlig kommunikation, og slog fast, at de ikke havde valgt side i konflikten, og heller ikke ville bede deres partnere om at gøre det.

Nu skal det være kommunikationsbureauet Have Kommunikation, der står for pressehåndteringen ved dette års Pride, skriver nichemediet KForum.