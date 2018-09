Forældrebreve, morgensamlinger og klokkeklare advarsler om sanktioner hjælper ikke. Gymnasieeleverne insisterer på at invitere en særlig udvalgt gruppe nye elever til kommende 'puttemiddage', selvom deres rektorer har gjort det soleklart, at det ikke tolereres.

B.T. kan afsløre, hvordan der på Gl. Hellerup Gymnasium og Ordrup Gymnasium i denne uge har floreret invitationer til lukkede fester, hvor enkelte piger fra første årgang er blevet inviteret.

Og det kommer netop efter, at B.T. de seneste to uger har bragt en lang række historier om 'puttemiddage' på nordsjællandske gymnasier. Historier, der har fået en lang række gymnasier - heriblandt Ordrup og Gl. Hellerup - til at tage afstand fra 'puttemiddagene' og advare eleverne om, at de kan blive sanktioneret, hvis de arrangerer eller deltager i sådan en begivenhed.

Men lige lidt hjælper det altså.

På Gl. Hellerup Gymnasium sidder der nemlig lige nu 11 drenge fra tredje årgang og venter på at komme ind på skolen til et møde på mandag, hvor de vil få en sanktion.

»Tirsdag lagde vi selv et skriv på vores hjemmeside om, at vi tog afstand fra de her puttemiddage, og så var der en lærer, som reagerede og fortalte, at der i 1.g havde været nogle invitationer. Det fik vi efterfølgende bekræftet af nogle 1.g-elever, og heldigvis fik ledelsen så nogle navne,« siger Sanne Bech Arvin, der er kommunikationsmedarbejder på Gl. Hellerup Gymnasium.

Ledelsen fandt hurtigt ud af, at det var 11 drenge fra to klasser, der havde fået den idé, at de ville afholde en middag for en række udvalgte piger fra første årgang. Middagen skulle have været afholdt lørdag, men den er naturligvis også aflyst nu. Det gjorde ledelsen klart.

»Ledelsen kalder drengene til samtale enkeltvis, og de har fået at vide, at de bliver indkaldt til en samtale på mandag, hvor de vil finde ud af, hvilken sanktion de får. Men de får en sanktion. Jeg tror, de var rystede over det hele, og de har nok ikke forstået sagens alvor. Men det undrer også, at de laver sådan en invitation, når vi har haft alt det her snak om puttemiddage,« siger Sanne Bech Arvin.

Men det er ikke kun på Gl. Hellerup Gymnasium, at nogle gymnasieelever ser stort på rektorernes opråb.

B.T. er kommet i besiddelse af en invitation til en 'drengemiddag' fra Ordrup Gymnasium, som en lille gruppe piger fra første årgang har modtaget.

Middagen skal efter planen afholdes en weekend i oktober, medmindre skolen ligesom Gl. Hellerup Gymnasium får fundet eleverne bag og aflyst festen.

Men det er uvist, om gymnasiet overhovedet ved, at der er en invitation.

Da B.T. fredag eftermiddag kontakter vicerektor på Ordrup Gymnasium, Ole Pinholt, oplyser han: »Jeg gider ikke tale med dig.« Gennem en anden medarbejder i administrationen får B.T. kort efter også at vide, at rektoren heller ikke ønsker at tale med B.T.

Alt dette, før sagen overhovedet er blevet præsenteret for ledelsen på gymnasiet.

Invitationen kommer efter, at Ordrup Gymnasium tidligere på ugen sendte et brev ud til forældre til elever på skolen, hvori rektor Søren Halstrup tager afstand fra de omtalte arrangementer.

B.T. har talt med rektorer på Birkerød Gymnasium, Borupgaard Gymnasium og Øregård Gymnasium, der alle oplyser, at de ikke er bekendt med, at der planlægges 'puttemiddage' på deres skoler.