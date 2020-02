SAS kommer nu med en revideret udgave af deres omdiskuterede reklamefilm om Skandinavien.

Det sker efter massiv kritik mod deres første udgave af artiklen.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse.

»Vi er stolte af vores skandinaviske arv. Den er en del af SAS' DNA og grundlaget for vores eksistens. Vi fortsætter nu den planlagte kampagne ved at offentliggøre en kortere og klarere version.« skriver de i pressemeddelelsen.

»Det er beklageligt, at filmen er misforstået, og at nogle vælger at fortolke budskabet og bruge det til deres eget formål,« skriver de i pressemeddelelsen.

SAS har tidligere udtalt, at de muligvis har været udsat for er koordineret angreb på deres sociale medier.

Det er noget de tydligvis holder fast i, i deres meddelelse:

»Mønsteret i kommentarfelterne og mængden af ​​reaktioner i SAS' sociale medier antyder, at kampagnen blev udsat for et angreb. Vi kan ikke acceptere at være en platform for værdier, som vi ikke deler.«

»Derfor besluttede vi, at fjerne reklamefilmen fra vores egne kanaler, og vi har nu evalueret på situationen. Vi fortsætter nu den planlagte kampagne, og vi håber, at den fremhæver det centrale budskab, som rejser beriger os med,« slutter SAS i ressemeddelelsen.

Reklamefilmen viser, at mange af de ting, vi forbinder med traditionelle skandinaviske værdier, er bragt hjem fra det store udland.

F.eks. er rugbrød fra Tyrkiet, fortælles det.

Det indrammes med punchlinen: Ingenting er skandinavisk - alt er kopieret.