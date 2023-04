'Så længe man er født i år 2007, kan man komme ind, også selvom man er 15 år'.

I et opslag udsendt af festarrangøren RiveEvent, bliver unge under 18 år inviteret til fest, hvor de kan være, »indtil de er gamle nok til at tage i byen«. Ved festerne bliver der ikke solgt alkohol, men de unge må gerne medbringe alkoholiske drikke.

Noget, som blandt andre TV 2 har beskrevet.

Festerne møder dog stor kritik fra flere kanter. Både fra Natteravnene, som mener, at de unge bliver overladt til sig selv efter for meget indtagelse af alkohol.

Alkoholreklamenævnet har også kritiseret RiveEvent for at markedsføre alkohol til børn under 18 år. Og senest har RiveEvent fået kritik i 24syv-programmet 'Reporterne' for at arrangere en Playboy-fest, hvor drenge opfordres til at komme i 'morgenkåbe eller jakkesæt', og pigerne i 'små bunnykostumer, eventuelt en fin kjole og kække bunnyører'.

Nu har RiveEvent, beliggende i Roskilde, så valgt at skrotte Playboy-temaet, oplyser de på Facebook.

»Når vi afholder fest med tema, får de unge lov til at bestemme hvilket tema, det skal være. Vi har derfor lavet en afstemning på Instagram til vores 27.000 følgere, hvor vores gæster har mulighed for at komme med temaideer til afstemning. Vi vælger selvfølgelig det tema flest stemmer på, som denne gang blev Playboy,« skriver de på Facebook og fortsætter:

»Vi kan nu godt se, forældre har en anden historik med Playboy, end vi som unge har. Vi kendte slet ikke baggrunden samt de overgreb, der har været, som vi naturligt tager stor afstand fra. Vi beklager meget for valget af temaet. og vi ville generelt være mere opmærksomme på kommende temaer.«

B.T. har tidligere talt med Natteravnene, som helt generelt finder festerne på stedet bekymrende. Særligt, fordi man kan drikke alkohol på stedet.

»Vi går normalt ikke om torsdagen, men det gør vi så nu,« siger formand i Natteravnene i Roskilde, Klaus Walmod, og tilføjer:

»Vi har flere gange set voldsomt berusede unge sidde ude foran stedet og være overladt til sig selv eller deres unge veninder og venner, der passer på dem.«

Han oplyser videre, at man ikke har været i kontakt med RiveEvent om deres bekymring. Det vil dog ske nu.

RiveEvent afviser i et Facebook-opslag, at der skulle have siddet unge foran stedet uden opsyn. Samtidig oplyser arrangørerne, at man har rakt ud til Natteravnene med henblik på et møde.

»Vi informerer her om, at vi har fire vagter og fire personale på, hvoraf to af dem er bestyrer ud over to i garderobe. Vi er meget uenige i udtalelsen fra Natteravnene. Det sker, at de unge drikker sig mere fulde. Her har vi en protokol, så vi sikrer os, at de unge er i gode hænder og i sikkerhed hos os. De er under opsyn, indtil forældrene tager over. Vi har mange positive tilbagemeldinger fra forældre, der takker os for god behandling af deres unge.«

»Men vi har nu kontaktet Natteravnene for et møde, så vi kan sætte de bedste betingelser for vores gæster. Vi vil introducere dem for vores ansatte, der faktisk sidder med den gæst, der kan få det skidt, også når vi er udenfor med gæsten og venter til forældre kommer og henter.«

I forhold til kritikken om alkohol siger RiveEvent, at de finder det bedre, at de unge mødes hos dem frem for andre steder.