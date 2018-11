B.T. har den seneste tid afsløret, hvordan forholdene i bostedet Arenahuset har været præget af udadreagerende beboere, stor udskiftning blandt personalet og uerfarne vikarer. Det har vakt stor bekymring hos de pårørende, der har kritiseret ledelsen.

Nu har tilbudslederen Jannie Olsen sagt sin stilling op. Det fortæller centerchef i Borgercenter Handicap i København, Lasse Falck Steenland.

»Den nye tilbudsleder starter den 3/12, mens den nuværende gør brug af sin ferie og afspadsering,« siger Lasse Falck Steenland.

Efter et ekstraordinært møde mellem ledelsen og de pårørende torsdag i sidste uge, har ledelsen i Arenahuset sat stort ind for at rette op på den kritik, de har modtaget den seneste tid.

Torsdag i sidste uge holdt pårørende og ledelsen et ekstraordinært møde, hvor de kritisable forhold i Arenahuset blev vendt. Foto: Nils Meilvang Vis mere Torsdag i sidste uge holdt pårørende og ledelsen et ekstraordinært møde, hvor de kritisable forhold i Arenahuset blev vendt. Foto: Nils Meilvang

Kritikken er kommet fra pårørende, der blandt andet har oplevet, at deres børn er kommet hjem med blå mærker fra Arenahuset, og en tidligere ufaglært medarbejder, der var alene i stuen, da en kvindelig beboer sprang ud fra fjerde sal.

Ifølge Lasse Falck Steenland er de nye tiltag, der skal rette op på forholdene i bo- og aflastningsstedet Arenahuset, allerede ved at blive indført.

»Jeg vil gerne imødekomme de pårørende her og nu, hvor det er muligt. Blandt det negative fandt jeg det positivt, at de pårørende kom med fire konkrete forslag til, hvad de vil have forbedret. Det vil vi omsætte til handling,« siger Lasse Falck Steenland.

Ifølge centerchefen var Arenahuset ikke klar, da bostedet åbnede i marts.

»Her otte måneder senere forsøger vi på en ny start for Arenahuset. Det har ikke været godt nok, og jeg kan kun sige, at det er jeg ked af,« siger Lasse Falck Steenland.

Arenahuset Arenahuset er et bo- og aflastningstilbud, som åbnede 1. marts 2018 i Ørestaden ved København. Huset er på syv etager med 50 lejligheder, 10 aflastningspladser og 11 dagtilbudspladser. Borgerne på Arenahuset er voksne udviklingshæmmede borgere med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Der er 13 ledige pladser i Arenahuset.

Blandt kritikpunkter var særligt fire gennemgående: Manglende kommunikation, usynlig ledelsen, for mange ufaglærte vikarer og dårlig rengøring. Disse ting vil Arenahuset nu forbedre.

»Vi har lavet en aftale med vores eksterne leverandører om, at vi skal have faglærte vikarer og helst nogen, der kommer igen, så det bliver et mere stabilt personale,« siger Lasse Falck Steenland og fortsætter:

»Vi vil intensivere dialogen mellem ledelsen og de pårørende ved at tilbyde pårørende, hvor vi kan drøfte forbedringer og forslag. Derudover vil vi sende ugebreve ud.«

Tilbudslederen i Arenahuset har sagt op. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tilbudslederen i Arenahuset har sagt op. Foto: Nils Meilvang

Den nye tilbudsleder vil desuden sammen med centerchef Lisbeth Ødegaard ifølge Lasse Falck Steenland rekruttere endnu en tilbudsleder for at forbedre forholdene.

Der er ifølge Lasse Falck Steenland sat ekstra ind på rengøringen med hovedrengøring af lejligheder.