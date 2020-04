Plejehjemmet Kongsgården skal have ny forstander. Det sker blandt andet som konsekvens af skarp kritik fra pårørende.

De seneste dage har flere pårørende i skarpe vendinger kritiseret forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Nu melder Aarhus Kommune ud, at forstanderen på stedet bliver flyttet til andre opgaver i Sundhed og Omsorg. Det skriver TV2 Østjylland.

'Pårørende er kommet med eksempler på dårlig pleje og omsorg, som jeg ikke kan acceptere, vi giver i Aarhus Kommune. Der er allerede sket mange forbedringer på Kongsgården, men i mine øjne er vi langtfra i mål. Der skal endnu mere tryk på kulturforandringen. Det er helt afgørende, at der bliver genskabt tillid til forholdene på plejehjemmet,' siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg, i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune oplyser, at det nu er en mere erfaren leder, der skal overtage ledelsen af Kongsgården. Den nye leder er 52-årige Susanne E. Larsen, som har været leder i Aarhus Kommunes ældrepleje siden 2012. Inden det har hun arbejdet 16 år i Københavnsområdet.

'Den nye forstanders første og vigtigste opgave bliver at gennemføre en kulturproces sammen med medarbejderne. Der må blandt medarbejderne ikke være nogen tvivl om, hvad der er takt og tone i god ældrepleje. Der skal også skabes et grundlag for et langt bedre samarbejde med de pårørende til beboerne,' siger Kirstine Markvorsen, sundhed- og omsorgschef, i pressemeddelelsen.

Den nye leder skal sikre videreførelse af en igangsat handleplan. Selvom der ifølge rådmand Jette Skive er sket mange gode tiltag på Kongsgården det seneste år, er det ikke nok.

'Beboertilfredsheden er steget, der er kommet bedre tilsynsrapporter, sygefraværet er faldet, og økonomien er i plus. Men det er jo ikke nok, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få ændret på kulturen. Der skal ikke sås tvivl om den pleje og omsorg, ældre, svage borgere kan få på plejehjemmene i Aarhus. Derfor er jeg tilfreds med, at vi udpeger en ny, erfaren forstander, der skal føre plejehjemmet i mål,' siger Jette Skive.

En af dem, der har kritiseret plejehjemmet, er Charlotte Ahm. Hun er datter til en 90-årig kvinde på plejehjemmet, og sammen med sin familie har hun kæmpet for at råbe Aarhus Kommune og plejehjemmet op i hele tre år.

Nu er tålmodigheden sluppet op, og de har anmeldt plejehjemmet til politiet for omsorgssvigt.

»Vi er konstant bekymret for farmor, og vi tænker hver dag på, om hun har det godt, om hun overhovedet kommer ud af sengen, og om hun får tør ble på. Det fylder hver eneste dag.«

Sådan har Charlotte Ahm, der er barnebarn af den 90-årige kvindelige beboer, tidligere sagt til TV 2)Østjylland.

Det var blandt andet historier om overdosering af medicin, anklager om manglende skift af bleer i op til et døgns varighed, og at hun ikke blev vendt om natten, som hun skulle for at undgå liggesår, der først fik familien til at tillade skjulte optagelser og siden gå til politiet.