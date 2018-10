Den omdiskuterede socialøkonomiske café i Nørregade i Aarhus er nu blevet sat til salg

I august sluttede samarbejdet mellem Aarhus kommune og Café Kaffegal. Det betød, at det var slut med at sende psykisk sårbare i skånejob i den socialøkonomiske virksomhed.

Nu er Café Kaffegal i Nørregade i Aarhus sat til salg i form af en afståelse til 895.000 kroner.

- Det er deres valg. Vi kan som kommune ikke lægge navn til at sende medarbejdere ned til Café Kaffegal, siger Gert Bjerregaard (V), der er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune og fortsætter:

- Hvis det har været konsekvensen, at man ikke kan drive forretningen uden, at man skal have de her medarbejdere. Så er det en konsekvens, som de har truffet.

Han er glad for, at medarbejderne på Café Kaffegal har fået en afklaring.

- Essens i det her er selvfølgelig, at jeg glæder mig over, at de ansatte kan komme videre, og konflikten er afsluttet, siger Gert Bjerregaard (V) til TV2 Østjylland.

Den månedlige leje for de 154 kvadratmeter café og køkken og 60 kvadratmeter kælder er 13.670 kroner.

TV2 Østjylland har været i kontakt med leder af Café Kaffegal, Brian Sørensen, men han ønsker ikke at udtale sig og henviser til caféens bestyrelsen.

Det er derfor uvist, hvorfor caféen bliver sat til salg.

Samarbejdet med Aarhus Kommune stoppede, da foreningen bag cafeén ikke kunne opfylde kommunens krav om at skifte ledelsen ud.

Café Kaffegal er igennem flere år blevet fremhævet for at få psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet. Siden 2010 har der været 47 medarbejdere ansat med løntilskud fra Aarhus Kommune.

Men i foråret stod 13 tidligere medarbejdere på Café Kaffegal frem og rettede en massiv kritik af arbejdsmiljøet på stedet. Blandt blev lederen af caféen, Brian Sørensen, anklaget for at mobbe de ansatte.

I april i år fik ejerne af den socialøkonomiske café stillet et ultimatum af kommunen. Ledelsen skulle skiftes ud i Café Kaffegal, hvis Aarhus Kommune skulle fortsætte samarbejdet. Det skulle ske inden 1. september i år.

- Det var en forudsætning for, at vi kunne starte samarbejdet op på ny, at der kom en ny holdopstilling i ledelsen i virksomheden, sagde Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, til TV2 Østjylland.

Ledelsen på Café Kaffegal blev dog ikke skiftet ud.

I en mail sendt til beskæftigelsesforvaltningen den 9. august skrev ChangMaker, som er foreningen bag Café Kaffegal: "Foreningen ChangeMakers har ikke mulighed for at rekonstruere sig og accepterer dermed, at samarbejdet mellem foreningen og Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning ophæves pr. 31. december 2018."

I marts stod 13 tidligere medarbejdere frem med massiv kritik af arbejdsforholdene på Café Kaffegal. Alle havde været ansat i skåne eller fleksjob. 11 kvinder og to mænd.

Mange kom til cafeen efter en svær tid med depressioner, stress, angst og andre psykiske lidelser. Af samme grund er langt de fleste også førtidspensionister, som har været ansat i skånejob med løntilskud.

- Jeg troede, at Kaffegal kunne få mig tilbage på arbejdsmarkedet og ud af min førtidspension. I stedet fik jeg et slag i hovedet, og i dag har jeg ikke noget arbejde, fortalte den tidligere medarbejder Elisabeth Genefke til TV2 Østjylland.

Gruppen af tidligere ansatte fortalte historier om mobning, udelukkelse og om at blive sat til stressende opgaver.