Fredag eftermiddag var der massiv kø ved rådhuset i Odense.

Årsagen var ikke hverken gratis gaver, lækre smagsprøver eller kendisser på besøg i byen. Nej den lange kø bestod alt sammen af folk, der skulle have en coronatest.

Efter B.T. kunne berette om over en halv times ventetid på en hurtigtest ved rådhuset, har Odense Kommune nu valgt at udvide mulighederne for at få taget en test for coronavirus i den kommende weekend.

Det gælder både en pcr-test og en såkaldt kviktest.

Den lange kø skyldtes blandt andet, at der er sket en massiv stigning i smitten med coronavirus i Odense, som torsdag fik kommunen til at opfordre alle til at blive testet og ikke mindst vaccineret.

»Smittestigningen er bekymrende, men kommer ikke bag på os, da tendensen gør sig gældende i hele landet. Vores fokus er på hurtigst muligt at få bragt smitten ned igen, så vi undgår endnu flere restriktioner,« sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) torsdag om den stigende smitte i kommunen.

Og noget tyder på, at odenseanerne altså gerne ville undgå yderligere restriktioner. I hvert fald var en lang slange af mennesker klar til at få en vatpind i næsen fredag eftermiddag.

»Med tanke på den stigende smitte i Odense, så følte jeg, at det eneste rigtige var at få taget en test,« lød det blandt andet fra Chris Allo, der til dagligt arbejder som skolelærer i Odense, da B.T. mødte ham i den lange testkø.

Chris Allo var én af mange, der fredag eftermiddag havde stilt sig i en lang kø, for at blive testet for coronavirus. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Chris Allo var én af mange, der fredag eftermiddag havde stilt sig i en lang kø, for at blive testet for coronavirus. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Lørdag 20. november kan du få foretaget en pcr-test uden på forhånd at bestille tid i Egeparken 14B, Skulkenborg 1 og Ejerslykkeskolen.

Søndag 21. november vil du kunne få foretaget en pcr-test samme sted som lørdag i både Egeparken og på Skulkenborg, mens Ejerslykkeskolen bliver skiftet ud med Risingvej 25.

Er du derimod mere interesseret i et hurtigt testsvar, så kan du lørdag finde et hurig-testcenter på Ørbækvej 101, Vestergade 15 og Schackgade 39.

Samme hurtigtestcentre vil du kunne finde søndag 21. november.

Søger du specifik information om de forskellige testcentres åbningstider, kan du klikke her.