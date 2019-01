Efter et 'mærkeligt' opkald advarer Hovedstadens Beredskab nu om en mulig ny metode til at begå tricktyveri.

Ofte har der været historier fremme om folk, der udgiver sig for at være fra hjemmeplejen i et forsøg på at få adgang til folks hjem. Nu har en person tilsyneladende også udgivet sig for at være brandmand.

Det fortæller den vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Tim Simonsen, til TV 2 Lorry.

»Det er ret mærkeligt. Vi blev kontaktet af en kvinde, som var blevet ringet op af en person, der påstod at være en af os. Personen ville foretage et brandsikkerhedsbesøg hjemme hos kvinden. Men sådan noget ringer vi altså ikke og spørger folk direkte om,« siger han.

Hovedstadens Beredskab modtog opkaldet fra kvinden mandag.

Til TV 2 Lorry forklarer Tim Simonsen, at man opfordrede kvinden til at kontakte politiet.

Samme opfordring giver han til andre, der skulle modtage lignende opkald.

Hvis nogen skulle banke på hos dig og påstå, at de er fra beredskabet, så lyder hans råd, at man altid kan kende folk fra beredskabet på, at de som udgangspunkt er uniformerede og bærer legitimationskort.