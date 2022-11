Lyt til artiklen

Fødevarestyrelsen oplyste 9. november i en pressemeddelelse, at særlige partier af fiskefrikadeller er tilbagekaldt fra markedet grundet fund af listeria-bakterie.

Men nu har Jeka Fish A/S, som blandt andet producerer to typer fiskefrikadeller for Løgismose, valgt at tilbagekalde alle produkter for at minimere sundhedsrisikoen.

Tilbagekaldelsen drejer sig om alle produkter fra Jeka Fish A/S, som er produceret i perioden fra 01.08.2022 til 08.11.2022 med bedst før dato i perioden fra 06.09.2022 til 14.12.2022.

»Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, og for at udelukke enhver mulighed for, at der skulle kunne være listeria i produktionen fremadrettet, har vi stoppet produktionen igen og rengør alle maskiner i fiskefrikadelleproduktionen grundigt en gang til. Produktionen igangsættes først igen, når det uafhængige laboratorium bekræfter, at de seneste prøver af produkter og udstyr er negative,« oplyser Jeka Fish.

Disse mærker og stregkoder er tilbagekladt: Følgende fiskefrikadeller på køl: Havet's Gourmet Fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444930551

Havet's Middags Fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444919600

Havet's Klassiske Fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444915862

Havet's Fiskefrikadeller m/laks, EAN nummer: 5730444916272

Havet's små klassiske Fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444919648

Havet's små Fiskefrikadeller med laks, EAN nummer: 5730444930513

Havet's Små økologiske Laksefrikadeller, EAN nummer: 5730444930537

Havet's småfiskefrikadeller med chili og rejer, EAN nummer: 5730444919624

Havet's Klassiske fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444915886

Løgismose Fiskefrikadeller af linefanget torsk, med røget torsk, EAN nummer: 5713507042613

Løgismose Fiskefrikadeller af linefanget torsk, med varmrøget laks, EAN nummer: 5713507043375

Lidl Nautica Fiskefrikadeller, EAN nummer: 20295271

Strandby fisk fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444919778

Cimbric Fiskefrikadeller torsk, EAN nummer: 5730444930322

Cimbric Fiskefrikadeller torsk, EAN nummer: 5730444930261

Cimbric Øko Laksefrikadeller, EAN nummer: 5730444930537

Vores XXL Fiskefrikadeller, EAN nummer: 5730444919907 Følgende fiskefrikadeller på frost: Navito Fiskefrikadeller på frost, EAN nummer: 5730444920217 KIlde: Fødevarestyrelsen

Fiskefrikadellerne er solgt i SuperBrugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen, Irma, Coop 365, Fakta, Netto, Bilka, Lidl, Aldi, Meny, Spar og Min Købmand og på coop.dk MAD og Nemlig.com.

Ifølge Fødevarestyrelsen har Statens Serum Institut siden midten af august registreret syv patienter med listeria-bakterien. Blandt de syge er ét barn og seks personer over 70 år, hvoraf én person efterfølgende er død.

Skulle man have de berørte fiskefrikadeller derhjemme, er det vigtigt at smide dem ud. For at undgå listeria-bakterien i fødevarer opfordrer Fødevarestyrelsen desuden til at holde køleskabstemperaturen på max fem grader.