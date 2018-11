S-tog i København er så småt begyndt at køre igen. Lokoførere er vendt tilbage på arbejde, oplyser DSB.

S-togene i København er atter så småt begyndt at køre fredag morgen, efter at lokomotivførere igen er vendt tilbage på arbejde. De nedlagde ellers arbejdet tidligere på morgenen.

Det oplyser Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, omkring klokken 8.30.

- Status er, at hele S-togsnettet har været lammet, da lokoførerne gik til et fagligt møde. Nu er de begyndt at melde sig til tjeneste igen, så vi forventer et ryk på hele nettet snart, siger Tony Bispeskov.

Alle S-tog i København holdt stille i cirka halvanden time. Togene stoppede med at køre omkring klokken 7.00.

Kort før klokken 9.00 holder nogle tog fortsat stille på nogle strækninger, men forventningen er, at trafikken langsomt vil komme i gang i løbet af kort tid.

Passagerer må dog stadig forvente forsinkelser.

- Vi regner med, at problemerne er løst i løbet af formiddagen, men det er svært at sige, hvor lang tid det vil tage, før trafikken igen kører som normalt.

Det er fjerde gang i løbet af november, at DSB's togdrift blev forstyrret på grund af arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- eller togførere.

Tidligere har regional- og lyntog været ramt af arbejdsnedlæggelserne, men de har fredag morgen ikke været påvirket af striden.

Konflikten mellem DSB og de ansatte skyldes uenighed om en ny arbejdstidsaftale.

Arbejdsretten afgjorde torsdag, at de tre seneste arbejdsnedlæggelser var overenskomststridige.

Det betyder, at de lokomotiv- eller togførere, der har nedlagt arbejdet, skal betale en mindre bøde.

Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotiv- og togførere, opfordrede fredag morgen sine medlemmer til at gå tilbage til arbejdet.

