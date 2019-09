»Det er skræmmende, at der var en, der skulle dø, før der sker noget. Der er mange, der bliver udsat for trusler, og man tænker: 'Det kunne jo ligeså godt have været mig.'«

Ordene omhandler drabet på læge Charlotte Asperud i april og kommer fra en af Nordsjællands Hospitals sygeplejersker, som B.T. har talt med.

Hun ønsker at være anonym, fordi hun står frem med sin fortælling i håbet om, at sundhedspersonalets fulde identitet i patienternes journaler kan blive erstattet af et ID-nummer eller lignende.

Det var netop i sin journal, Charlotte Asperuds formodede drabsmand fandt frem til hendes fulde navn, fordi han tidligere havde været hendes patient. Også andre lægers navne havde han understreget i sin journal, før han ifølge sigtelsen dræbte den 58-årige kvinde.

Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti Vis mere Den 54-årige mand, der er fængslet for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje, har tidligere lavet stribevis af indbrud i Nordsjælland – blandt andet ganske tæt på gerningsstedet for drabet. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti

Drabet har kun skærpet den frygt, der i forvejen eksisterede på hospitalsgangene, fortæller sygeplejersken, hvis fulde identitet er B.T. bekendt.

Ifølge hende er der intet usædvanligt i, at hun og kollegaerne bliver truet af patienter, og at disse senere opsøger hospitalet og med trusler forlanger at tale med navngivne personer.

»Selvom vi er her for at hjælpe, er det ikke altid, det bliver opfattet sådan. Hvis folk er påvirkede af sygdom, stoffer eller andet, kan de måske opfatte os som farlige. Det kan være, hvis de er kommet galt afsted, at de så vil de os det ondt.«

Hun sammenligner sin og kollegaernes situation med politiets.

»Det vil svare til, at en politimand havde sin adresse hængende om halsen ved hver anholdelse.«

For at beskytte sig selv har sygeplejersken og hendes kollegaer for længst truffet en beslutning om ikke at have deres fulde navn stående på deres navneskilte.

Men det ændrer ikke på, at patienterne let kan få adgang til de fulde navne på Sundhed.dk, og det har allerede fra Sundhedsplatformens fødsel skabt frygt og undren, fortæller sygeplejersken.

Charlotte Asperud arbejdede som læge på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det var også her, hun under sit arbejde mødt den formodede drabsmand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Charlotte Asperud arbejdede som læge på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det var også her, hun under sit arbejde mødt den formodede drabsmand. Foto: Bax Lindhardt

Men der kan være godt nyt på vej for sygeplejersken og hendes kollegaer.

En arbejdsgruppe nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet har netop i denne uge indgivet en lang række anbefalinger omhandlende journalføringen i sundhedsvæsenet.

Heri lyder et af de konkrete forslag, at det skal være muligt for sundhedspersonel blot at underskrive sig med initialer i patienternes journaler. En anbefaling, som blandt andre Dansk Sygeplejeråd har været med til at udarbejde, og som foreningen håber, ministeriet vil tage godt imod.

I en skriftlig kommentar til B.T. oplyser regeringens sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, at ministeriet fortsat er ved at nærlæse anbefalingerne.

»Som patient på vores sygehuse skal vi kunne være sikre på, at det bliver dokumenteret tilstrækkeligt, når vi får behandling eller andet. Samtidig har vi et hensyn at tage til sundhedspersonalet, der ikke skal blive overbebyrdet med bureaukrati – og også kan føle sig trygge i deres dagligdag. Hvordan vi løser dét, har vi fået en række bud på. Dem er mit ministerium ved at læse nærmere.«

Det har ikke været muligt for B.T. at få svar på, hvornår ministeriet - hvis anbefalingerne følges - vil føre dem ud i livet.

Derfor tør sygeplejersken, som B.T. har talt med, heller ikke tage glæderne på forskud.

»Jeg kan blive bange for, at der går meget længere tid. Vi er jo pressede i forvejen,« siger hun og afslutter:

»Men ændringen er en gave, vi meget, meget gerne vil have.«