For blot tre en halv uge siden blinkede de røde advarselslamper.

‘Renterne stiger med raketfart’ skrev vi blandt andet her på B.T.

Rentestigningen har givet anledning til en regulær konverteringsbølge i marts.

Ifølge spritnye tal fra Finans Danmark blev der i marts 2020 givet 34.000 lånetilbud fra danske realkreditinstitutter til danskerne.

Det er markant højere end de fire foregående år.

Ud over en generel usikkerhed er der en anden forklaring på de mange låneomlægninger .

Foreløbig er rentekrisen i hvert fald afblæst. For tre uger siden var den faste rente strøget op på to procent på et fastforrentet lån. Nu er den tilbage på én procent igen.

»Renten er næsten faldet til niveauet fra før coronakrisen. Så hvis man sov godt om natten med et flexlån før coronakrisen, så er der ingen grund til at gøre noget lige nu,« siger Hans Peter Christensen, der er økonomisk ekspert hos Uvildige.dk.

I februar – før coronavirus for alvor ramte Danmark – var renten på et fastforrentet lån helt nede på en halv procent. En historisk lave rente, som betød, at det blot var marginalt dyrere at skifte det på papiret usikre flexlån ud med et lån til en fast rente.

Siden steg den faste rente til to procent i sidste halvdel af marts. Nu er den så faldet igen til en procent som den bedste rente.

»Det er en lille smule højere end før, men i et historisk perspektiv stadig en meget lav rente,« siger Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank.

Fakta: Så mange lånetilbud blev der givet Marts 2020: 33.939 Marts 2019: 27.086 Marts 2018: 16.828 Marts 2017: 18.466 Marts 2016: 14.661 I 2015 blev der givet rekordmange tilbud. I alt 41.442. Det skyldes ifølge Mikkel Høegh fra Jyske Bank en stor konverteringsbølge på grund af, at det var første gang, at den faste rente røg ned på 1,5 procent.

»Der er ikke nogen oplagte konverteringsmuligheder lige nu. Renten på flexlånene er også uhyre lav. Renterne har normaliseret sig igen, efter at de steg i marts måned,« siger Mikkel Høegh.

Lige nu koster det som udgangspunkt 3850 kroner at låne en million kroner for et fastforrentet lån. Et flexlån koster 3350 kroner. Altså en forskel på 500 kroner.

Mikkel Høegh fortæller også, hvad den sandsynlige forklaring på de mange konverteringer i marts måned i år er. I de 10 dage, renten var højere, var det muligt at få en såkaldt gældsreduktion.

Det er en finte, som kun kan lade sig gøre, hvis man har et fastforrentet lån til en lav rente på eksempelvis en halv procent.

Stiger renten, kan man indfri sit lån på en halv procent til kurs 90. Dermed vil en gæld på én million med et snuptag være reduceret til 900.000 kroner.

Så skal man godt nok låne på ny til en højere rente på f.eks to procent. Men falder renten igen, kan man endnu en gang indfri det nye, dyre lån og konvertere det tilbage til en lav rente igen.

»Gældsreduktion er helt sikkert en forklaring på de mange låneomlægninger i marts måned,« siger Mikkel Høegh.

»Man skal dog være opmærksom på, at der er omkostninger hver gang, man laver en låneomlægning. Cirka 20.000 kroner. Samtidig er det også meget spekulativt,« tilføjer han.

Ingen af de to eksperter ser umiddelbart et scenarie, hvor renten på flexlånene kommer til at stige markant. Hvis der kommer en afmatning i økonomien, vil centralbankerne gøre alt for at holde renterne nede. Ligesom det skete efter finanskrisen i 2008.