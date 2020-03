Søndag skrev B.T. historien om Carsten Jensen, der ønskede, at Netto fjernede den 'skillearm', der adskiller kundernes varer efter de er blevet bippet. Det skulle sikre, at kunder ikke stod op og ned af hinanden og pakkede deres varer efter, at de ellers har holdt afstand igennem hele butikken.

Nu har Salling Group, som ejer Netto, lyttet til kritikken.

Det fortæller pressechef i Salling Group, Kasper Reggelsen, til B.T.:

»Vi har selv observeret, og kunder har meldt ind om det. Torsdag kom vi op med den her ide, og i weekenden har vi prøvet den af,« siger Kasper Reggelsen.

To personer i Netto står, og pakker deres varer ned. Foto: Privatfoto Vis mere To personer i Netto står, og pakker deres varer ned. Foto: Privatfoto

Idéen er en skillevægt for enden af kassebåndet, som adskiller kunderne fra hinanden.

CEO i Netto Group, Michael Løve, har lagt et billede op af løsningen på Twitter med teksten: (Se billedet i bunden af artiklen)

»Vi har bøvlet lidt med kassebåndet, hvor kunderne nogengange kommer til stå lidt for tæt, når de pakker varerne. Vi har dog fundet en løsning i torsdags, testet den henover weekenden, og vi forventer at rulle den ud inden påskehandlen.«

Kasper Reggelsen uddyber, at man regner med, at have sat det nye tiltag op i samtlige Netto-butikker i landet inden påske, ligesom man overvejer samme løsning i Bilka og Føtex-butikker

Det er denne 'skillearm' , osm Varsten Jensen vil have fjernet, mens coronavirussen står på. Foto: Privatfoto Vis mere Det er denne 'skillearm' , osm Varsten Jensen vil have fjernet, mens coronavirussen står på. Foto: Privatfoto

Det nye tiltag har fået gode kommentarer med på vejen under test-weekenden:

»Der har været god feedback. Kunderne har mange gode idéer, henvendelser, er gode til at bakke op og rose nye tiltag. Vi har virkelig meget kontakt med vores kunder, og de er med til at spille os gode,« siger Kasper Reggelsen.

Han tilføjer, at det nok ikke er det sidste tiltag, vi kommer til at se i deres butikker.

Afslutningsvis fortæller Kasper Reggelsen, at de aldrig havde troet, at de ville komme til at lave tiltag som disse, men at det også er en situation, de aldrig kunne forestille sig, at de skulle stå i.