Fredericia kommune får ved årsskiftet ny borgmester, da den nuværende stopper før tid.

Socialdemokratiske Jacob Bjerregaard, der siden 2014 har været borgmester i den østjyske kommune, havde planlagt at stoppe 1. februar 2021, men vælger nu altså at gå pr 1. januar skriver Fredericia Dagblad.

Han har været mødt af kritik for netop at sikre sig et ekstra vederlag ved at sidde på posten en måned i det nye år – ifølge lokalavisen 133.000 kroner – og det har medvirket til hans beslutning.

»Det er nogle overvejelser, jeg har haft hen over julen i forhold til den spekulation, der har været i forhold til eftervederlag. Det har aldrig handlet om de penge. Derfor har jeg valgt at trække mig her ved årsskiftet, og så er jeg fuldt til rådighed for at hjælpe,« siger Jacob Bjerregaard til Fredericia Dagblad og tilføjer, at han dermed frasiger sig den ekstra lønpose.

43-årige Jacob Bjerregaard overdrager borgmesterkæden til sin partifælle den 40-årige Steen Wrist Ørts, der blev valgt som hans afløser i den socialdemokratiske byrådsgruppe 9. december 2020.