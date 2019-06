Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, Vibeke Westh, stopper efter afsløring af, at hun har kørt private taxature for medlemmernes kontingentkroner.

Det skriver Ugebrevet A4.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, Vibeke Westh, trækker sig fra sin post efter at hun er blevet centrum for en sag om brug af kontingentkroner til privat taxakørsel.

I denne uge brød et medlemsoprør ud mod kredsformanden, da det kom frem i Ekstra Bladet, at Vibeke Westh havde kørt private taxa-ture for mindst 17.294 kroner.

'Vibeke Westh har med øjeblikkelig virkning fralagt sig sin rolle som kredsformand og øvrige tillidsposter/hverv, hun måtte bestride på vegne DSR eller Kreds Hovedstaden. Indtil 31. august 2019 vil hun være til rådighed for at bistå Kreds Hovedstaden med at overlevere sine opgaver og besvare kredsens eventuelle spørgsmål,' fremgår det af en meddelelse på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Forinden havde 1. næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden kritiseret Vibeke Wesths forbrug:

- Det er en rigtig dårlig sag for Dansk Sygeplejeråd, som vil skade vores renommé. Vi kan ikke stå inde for den måde, Vibeke Westh har anvendt medlemmernes penge på, sagde Kristina Robins til A4 Nu fredag.

Også de øvrige fire næstformænd og kredsbestyrelsen tog afstand fra formanden:

- Vi er enige om, at hun ikke længere nyder den anseelse, der er nødvendig blandt medlemmerne i forhold til hendes forretningsførelse, konkluderede Kristina Robins, der nu er tiltrådt som formand for kredsen.

Presset på Vibeke Westh, der har stået i spidsen for sygeplejerskerne i hovedstaden i 12 år, kom på baggrund en kritisk rapport fra revisionsfirmaet Deloitte, som blev udarbejdet som følge af flere anonyme henvendelser.

Rapporten viser, at formanden over tre år har taget 104 taxature mellem sin privatadresse og arbejdspladsen. Taxature der beløber sig til 17.294 kroner. Vibeke Westh skal nu betale pengene tilbage, fordi medlemmerne - ifølge fagforeningens regler - ikke skal dække hendes transport til og fra arbejde.

Dertil kommer 469 taxature, som enten slutter eller starter på Vibeke Wesths privatadresse. Her er det mere usikkert om det er i strid med fagforeningens regler.

Samlet set løber Vibeke Wesths taxa-udgifter i perioden 2016-2018 op i 180.000 kroner. Ifølge Deloitte-rapporten er Vibeke Wesths taxaforbrug tre til fem gange større end hele det øvrige formandskab i Kreds Hovedstaden, der tæller fem næstformænd.

Vibeke Wesths advokat Finn Schwarz, lod i ugens løb forstå, at han mente, at sagen var blæst ud af proportion:

- I min verden er der ikke fugls føde på den sag. Det har vi også fortalt Dansk Sygeplejeråd. Vi har også fortalt, at processen har været meget uskøn. Jeg er stærkt forundret over den måde, som Dansk Sygeplejeråd har grebet sagen an på, sagde han til Ekstra Bladet.

Selv søgte Vibeke Westh at afværge kritikken umiddelbart før afsløringen af taxakørslen kom frem. På sin Facebook-profil skrev hun:

'Det er selvfølgelig meget ubehageligt, at politiske kollegaer i Dansk Sygeplejeråd på den måde sår tvivl om min troværdighed og moralske kompas. Men lad mig understrege: Jeg har ren samvittighed, alt er gået til efter bogen, og ingen regler er blevet brudt,' skrev hun blandt andet.

Siden bulrede debatten løs på de sociale medier.

Forbundsformand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, lagde ikke skjul på, at hun alvorligt på sagen:

- Jeg er meget optaget af, at vi bruger medlemmernes penge sobert og ansvarligt. Jeg kan ikke svare på, hvordan sagen forløber herfra. Det ligger i kredsens regi. Men som politikere er vi afhængige af medlemmernes tillid, og derfor skal I vide, at det ligger mig meget på sinde, at vi alle lever op til den, skrev hun på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.